W hali sportowej kompleksu sportowego Arena w Żaganiu chętni do wstąpienia do policji sprawdzali swoje przygotowanie do egzaminu. Pokonanie toru sprawności fizycznej jest jednym z wymogów w procesie rekrutacji.

Spotkania dla tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z mundurem odbywają się regularnie. Każdy może spróbować swoich sił i skorzystać z porad dotyczących technik pokonywania toru, który tylko pozornie nie nastręcza trudności.- Jest jeszcze coś do poprawienia, aby być pewnym egzaminu – zaznaczają uczestnicy próbnego sprawdzianu:

Dodajmy, że aby zaliczyć pozytywnie tor sprawności należy pokonać go w czasie 1 minuty 41 sekund.