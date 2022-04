Dom Pomocy Społecznej w Tursku, w powiecie sulęcińskim, choć wybudowany u schyłku minionego wieku, wymaga już sporych nakładów inwestycyjnych. Zmieniły się bowiem przypisy dotyczące funkcjonowania takich placówek. Wymagania w tej chwili są dużo ostrzejsze.

– Zmuszeni jesteśmy do termomodernizacji budynku DPS w Tursku, a będzie to poprawa komfortu życia pensjonariuszy, jednocześnie obniżymy koszty opłaty za ogrzewanie. A do tego modernizacja oczyszczalni przy budynku – tłumaczy Tomasz Jaskuła, starosta sulęciński.

Tomasz Jaskuła podkreśla, że o ile przeprowadzenie termomodernizacji jest praktycznie pewne, o tyle niewiadomą jest przebudowa oczyszczalni w DPS w Tursku. Nie można bowiem przewidzieć, jak będą się kształtować ceny w przetargowe.