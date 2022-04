Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla terytorium całego kraju, z wyjątkiem okolic nad samym morzem.

#IMGW ostrzega przed przymrozkami: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2°C, -1°C przy gruncie do -5°C, lokalnie -7°C na wschodzie kraju. pic.twitter.com/BTVnrp0j5U — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 16, 2022

Synoptycy prognozują spadek temperatury do około minus 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do minus 5. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 11 stopni.

Ostrzeżenie obowiązuje od późnych godzin wieczornych do rana.