W hali sportowej kompleksu sportowego Arena chętni do wstąpienia do policji sprawdzali swoje przygotowanie do egzaminu. Pokonanie toru sprawności fizycznej jest jednym z wymogów w procesie rekrutacji.

Sobotnie spotkania dla tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z mundurem odbywają się regularnie. Jak mówi komendant Komendy Powiatowej Policji młodszy inspektor Marcin Sapun, każdy może spróbować swoich sił i skorzystać z porad dotyczących technik pokonywania toru:

Podczas spotkania policyjni instruktorzy doradzali jakie techniki należy poprawić przy pokonywaniu kolejnych elementów toru. – Tor tylko pozornie jest łatwy – mówi nadkomisarz Marek Wawrzyniak:

Dla wielu z uczestników zajęć, to nie pierwsze doświadczenie. – Są słabe punkty, które przed egzaminem trzeba poprawić – podkreśla Dagmara Orłowska z Żelisławia:

Dodajmy, że tor sprawności należy pokonać w czasie 1 minuty 41 sekund.