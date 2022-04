W zestawie tych smakowitych kąsków ostatni z duetów sanah, który ukazał się w dniu premiery albumu 'Uczta’, duet Pauli Roamy z Rosalie., nowe single szwedzkiego duetu Jubel i Marien, a także najnowsza singlowa odsłona Shanguy!

JUBEL So Sick

Popularny szwedzki duet Jubël przedstawia własną wersję przeboju Ne-Yo 'So Sick’. Cover z jednej strony pozostaje wierny oryginałowi, z drugiej przybliża charakterystyczne brzmienie grupy z organicznymi gitarami i przyjemnym, wakacyjnym klimatem.

Sympatycy Jubël mieli już okazję słyszeć duet wykonujący 'So Sick’ podczas koncertów i radiowych występów. Po licznych prośbach fanów, zespół w końcu zdecydował się nagrać swoją wersję hitu Ne-Yo.

– Znam 'So Sick’ Ne-Yo od zawsze – wspomina Sebastian Atas z Jubël. – Słuchałem tej piosenki na okrągło, kiedy jako dzieciak leczyłem złamane serce. Przypomnieliśmy sobie o tym kawałku, gdy zaczęliśmy jeździć w trasy i potrzebowaliśmy zapełnić set listę. Od tego czasu piosenka pojawia się na naszych koncertach. Od dawna dostawaliśmy prośby, by w końcu wydać cover, więc kiedy pewnego dnia jammowaliśmy w studiu postanowiliśmy go nagrać. To niesamowita piosenka i hołd dla ikony jaką jest Ne-Yo.

MARIEN Sama

Ma dopiero 17 lat, ale już dała się poznać piosenkami 'Dwa Metry Do Gwiazd’ i 'Nie Zapomnę’. Artystka nie chciała upubliczniać swojego nazwiska, dlatego w twórczości posługuje się jedynie pseudonimem muzycznym.

Piosenka 'Sama’ łączy elementy popu i trapu. Muzyka i tekst powstały we współpracy z Patrykiem Kumórem, Dominickiem Buczkowskim (tworzącymi duet Hotel Torino) i Jankiem Bieleckim.

PAULA ROMA; ROSALIE. Przez Przypadki

Artystka znana z bardzo dobrze przyjętej przez rynek muzyczny EPki 'Cześć, tu PAULA ROMA’ oraz ostatniego singla 'Uziemienie’ kolejny raz częstuje nas wspaniałym alternatywnym brzmieniem wyprodukowanym przez Jurka Zagórskiego.

Miłą niespodzianką jest zaproszenie do duetu Rosalie. Nietuzinkowej, nagrodzonej Fryderykiem artystki z nurtu współczesnego R&B. Obdarzona jasnym srebrzystym wokalem działa jako przeciwwaga do ciemnego głosu Pauli Romy idealnie dopełniając historię słodko-gorzkiej miłości. Singiel 'Przez Przypadki’ zapowiada nowy album Pauli Romy, którego premiera zapowiedziana jest na jesień.

SANAH; DAWID PODSIADŁO Ostatnia Nadzieja

Jednym z ostatnich, ale zdecydowanie nie mniej wykwintnym daniem, które zaserwowała nam Sanah, jest utwór zaśpiewany w duecie z Dawidem Podsiadło. 'Ostatnia Nadzieja’ to piosenka, która muzycznie kojarzy się z klimatem country, ozdobiona pięknym tekstem o nadziei i marzeniach.

Przypomnijmy, że już 30 kwietnia sanah wyruszy w trasę „Uczta Tour ’22”, na którą zaprosiła wybitne postacie polskiej sceny muzycznej. Koncerty odbędą się w 11 miastach, a na scenie artystce towarzyszyć będzie 10-osobowa orkiestra smyczkowa POLISH SOLOISTS oraz jej muzyczni idole: Vito Bambino, Kwiat Jabłoni, Igor Herbut, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska, Daria Zawiałow, Natalia Grosiak, Miętha.

SHANGUY Lava

Grupa Shanguy znana z hitów 'La Louze’, 'King Of The Jungle’, 'Désolée (Paris/Paname)’, który pokrył się w Polsce potrójną platyną, czy 'Kalima Minou’, powraca z kolejnym numerem i coś nam się wydaje, że już niedługo nucić go będzie cała Polska!

Przygotowana z myślą o radiowych słuchaczach 'Lava’ to wyjątkowe gitarowe riffy, bas i harmonijne głosy, które powodują, że numer wpada w ucho już po pierwszym przesłuchaniu.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.