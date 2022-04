Moje Bermudy Stal Gorzów wygrała we Wrocławiu z Betard Spartą 48:41 w zaległym sparingowym meczu. Pierwotnie ten trening punktowany miał się odbyć jeszcze przed startem żużlowej PGE Ekstraligi, ale wówczas na przeszkodzie stanęła pogoda.

Dziś Stal wystąpiła bez Duńczyków Andersa Thomsena i Patricka Hansena, którzy dziś jeździli w finale duńskich eliminacji do Grand Prix i SEC (Hansen był trzeci i uzyskał awans, Thomsen zajął 6. lokatę). W ich miejsce pojawili się zawodnicy z drużyny do lat 24: Fin Timi Salonen i Norweg Mathias Pollestad. Występ we Wrocławiu ocenia trener Stali, Stanisław Chomski:

punktacja (za sportowefakty.pl)

Betard Sparta Wrocław – 41 pkt.

9. Daniel Bewley – 12 (2,2,3,2,3)

10. Gleb Czugunow – 6 (3,0,0,3,w)

11. Tai Woffinden – 0 (ns)

12. Bartłomiej Kowalski – 7+4 (1*,0,2*,1,1*,2*)

13. Maciej Janowski – 5 (1,1,3,-,-)

14. Mateusz Panicz – 5 (1,0,0,1,3)

15. Michał Curzytek – 6 (3,3,0,0,0)

Moje Bermudy Stal Gorzów – 48 pkt.

1. Szymon Woźniak – 10+1 (3,3,1*,3,ns)

2. Martin Vaculik – 9+2 (2*,2*,2,3,-)

3. Mathias Pollestad – 4 (0,1,2,0,1)

4. Wiktor Jasiński – 3+1 (2,0,1*,0)

5. Bartosz Zmarzlik – 6 (3,3,-,-,-)

6. Mateusz Bartkowiak – 6+1 (2,1*,3)

7. Oliwier Ralcewicz – 2 (0,-,-,2)

8. Timi Salonen – 8+2 (1,2*,2*,1,2)