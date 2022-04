Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, że dzisiaj wiemy, co się stało 10 kwietnia 2010 roku.

W kolejną, 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński mówił, że opinia publiczna pozna prawdę na temat katastrofy Tu-154 w najbliższych dniach i tygodniach:

„Dzisiaj wiemy, co się stało, mamy tę odpowiedź, mamy tę odpowiedź po raz pierwszy pełną, konsekwentną, odpowiadającą na wszystkie pytania, a także zweryfikowaną przez wiele różnych także będących poza Polską ośrodków. I będzie w najbliższych dniach i tygodniach o tym mowa, będzie to przedstawione opinii publicznej. I to jest ta zmiana, ta wielka zmiana”