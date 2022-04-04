Запрошую на новини для українців в Любуському воєводстві.

Воєводський центр зайнятості допомагає біженцям з України знайти роботу в нашій області. Одним із елементів їхньої діяльності є створена група у Facebook «Робота для громадян України в Любуському ». Як каже Анета Янецька, речниця Воєводського центру зайнятості в Зеленій Горі, вже зараз в них можна знайти багато пропозицій роботи, також українською мовою:

Група діє з 18 березня і набуває розголосу. Ми маємо вже понад 800 участників. Основне завдання групи – допомогти місцевим роботодавцям знайти кандидата на роботу з України та допомогти людям з України знайти відповідну ваканцію. Ми заохочуємо роботодавців розміщувати в групі пропозиції роботи, а також пропозиції, пов’язані з вивченням польської мови, оскільки відсутність знання польської мови обмежує можливості для подачі заявки на роботу.

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Анета Янецька нагадує, що з наявними ваканцями для біженців з України можна ознайомитися також у чотирьох інформаційних пунктах Воєводського центру зайнятості в Гожуві та Зеленій Горі. Крім того, співробітники центру зайнятості також допомагають підготуватися до співбесіди з майбутнім роботодавцем або, наприклад, заповнити відповідні документи:

Проводиться пошук ваканцій, консультанти надають допомогу в підготовці документів. Допомагають, наприклад, у написанні резюме. Надається також допомога в оформленню офіційних документів. Консультанти інформують про доступні форми підтримки в центрах зайнятості. Вони також роблять ксерокопїї чи сканують необхідні додатки та бланки. Крім того, у центрах зайнятості та у філіях надається допомога в пошуку ваканцій на території Європейського Союзу.

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Інформаційні пункти Воєводського центру зайнятості для біженців з України працюють у колонній залі Уряду Маршалковського в Зеленій Горі, у відділі цього уряду в Гожуві, а також у Центрах інформації та планування кар’єри в Гожуві та Зеленій Горі.

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В Новій Солі Центр гуманітарної допомоги знаходиться за адресою: вул. Wróblewskiego, 3. Продукти харчування та засоби гігієни, що до цього часу були забрані на складі, переміщено, а їх розповсюдженням тепер займатиметься Польський Червоний Хрест. Біженці, які прибули до Нової Солі після 24 лютого, можуть прийти до центру за допомогою, – розповіла речник міського голови Єва Батько.

Разом із розширенням системної підтримки, я говорю, наприклад, про присвоєння номера Pesel, одноразових пільг, допомоги 500+ або інших пільг, які пропонує Польська держава, гуманітарну допомогу в Новій Солі надаватиме Польський Червоний Хрест, який таким чином бере на себе функції центру гуманітарної допомоги в Новій Солі. З 5 квітня громадяни України, які бажають отримати продукти харчування та засоби гігієни, можуть відвідати пункт гуманітарної допомоги Польського Червоного Хреста на вулиці Wróblewskiego в Новій Солі. Пункт працюватиме щовівторка та середи з 12:00 до 16:00, а також у четвер з 14:00 до 18:00.

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У відділі реєстрації актів цивільного стану в Новій Солі працює пункт видачі номерів Pesel для українців. Щодня там видають кілька десятків таких песелів. Біженці знають, що лише маючи номер PESEL вони можуть подавати заявки на пільги та працевлаштування, – сказав Яцек Мілевський, мер міста Нова Сіль.

У відділі реєстрації актів цивільного стану ми створили пунтки для видачі номерів Песель для жителів з України. І це абсолютно незалежно від того, де обслуговуються жителі Нової Солі. Систематично кількість виданих номерів Песель збільшується. Рекорд, якого вдалося досягти, – це 100 номерів песел, виданих за один день. На даний момент Громадяни України йдуть до міського центру соціального захисту власне за такими пільгами, як 500+ чи 300 злотих. Ну, але найголовішим, і тут велика роль належить до служби зайнятості та роботодавців, це питання роботи, бо воно є основою.

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Повітовий центр зайнятості в Новій Солі підготував пропозиції щодо працевлаштування біженців.

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З 2 квітня в Любуському воєводсті біженці з України повинні оплачувати за переїзд потягами залізниці регіональної. Проте, вони все одно зможуть користуватися безкоштовним громадським транспортом у Гожуві-Велькопольському та Зеленій Горі.

У Гожуві-Велькопольському біженці з України можуть користуватися безкоштовним громадським транспортом до кінця травня. Для цього вони мають з’явитися до пункту підтримки біженців в уряді міста Гожова та отримати спеціальну комунікаційну картку. Безкоштовний громадський транспорт також доступний в Зеленій Горі. Це стосується українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого. Така послуга для іноземців діє безстроково.

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Лубсько організовує ще один транспорт допомоги для України. Гміна вже багато років співпрацює зокрема з Тернопільською областю в Україні. І саме туди доставлено два транспорти з продуктами та ліками. Інші міста-партнери Лубсько також запропонували допомогу для Тернополя та Бучача. Разом ми організовуємо ще один, вже третій транспорт, – каже Януш Дудойч, міський голова Лубська:

З Франції, з Мані, нашого міста-партнера, з Флото нашого міста-партнера на заході Німеччини, а також з Форста з Брандербургії. Наразі жителі цих міст збирають пожертви, ліки, збирають продукти, збирають одяг, все, що потрібно, чого забажали наші партнери з України. Все це готують, привозять до нас, а ми приєднуємося і організовуємо перевезення.

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Наразі у Любську знайшли прихисток понад 300 українців.