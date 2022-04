Gorzowscy policjanci oceniają, że nowy taryfikator i wyższe mandaty dyscyplinują kierowców i skłaniają do ściągnięcia nogi z gazu.

Od początku roku odnotowano prawie 1,5 tysiąca przypadków przekroczenia prędkości. W porównaniu do tego samego okresu roku 2021 to o 300 mniej. Nie oznacza to jednak, że policjantom brakuje pracy. Codziennie, tylko za przekroczenie prędkości, zatrzymywanych jest średnio 16 kierowców. Dlatego mundurowi zapowiadają, że policyjne kontrole na gorzowskich ulicach będą się odbywały regularnie.