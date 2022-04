Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski laureatem honorowego SuperWiktora, a więzionego na Białorusi Andrzeja Poczobuta nagrodzono jako „dziennikarza roku”. Rozdanie Wiktorów – nagród polskiej telewizji – odbyło się w Warszawie.

W tym roku Wiktory – nagrody dla osobowości małego ekranu – zostały przywrócone po siedmioletniej przerwie. Czwartkowa gala rozdania statuetek rozpoczęła się od nawiązań do trwającej na Ukrainie wojny – wystąpiła Jamala, ukraińska piosenkarka, która w 2016 r. wygrała Eurowizję. Po występie podziękowała Polakom, za zaangażowanie w pomoc ukraińskim uchodźcom.

„Czas jest nadzwyczajny, więc galę zaczniemy wyjątkowo” – zapowiedzieli prowadzący galę i ogłosili, że laureatem honorowego SuperWiktora został prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nagrodę wręczyła Jamala, odebrał ją minister spraw zagranicznych Ukrainy.

„Prezydent Zełenski podczas pierwszych godzin inwazji Rosji na Ukrainę stanowił dla nas wszystkich wzór do naśladowania. Zostały wysłane specjalne oddziały, żeby go zabić, a on się tego nie bał. Co więcej Ukraińcy też się nie boją. Nie mam wątpliwości, że prezydent Zełenski tę nagrodę dedykowałby wszystkim Ukraińcom, którzy walczą o wolność i tym, którzy czekają na wyzwolenie spod okupacji Rosji (…). To na naszym terenie prowadzona jest wojna, ale ta wojna jest również dla państwa wolności. Chcemy, żeby Polska nigdy nie doświadczyła tego, przez co my właśnie przychodzimy. Wspólnie wygramy. Sława Ukrainie, sława Polsce!” – mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, podkreślając, że prezydent Zełenski zadedykowałby nagrodę walczącym o wolność.

Następnie TVP pokazało przemowę samego Zełeńskiego, który mówił o szoku, który przeżyli Ukraińcy, gdy Rosjanie na nich najechali, o woli walki. „Ukraińcy walczą dzielnie (…), ale zabijane są dzieci, niszczone są szpitale. Minął miesiąc, jednak my nie przestajemy się bronić” – mówił Zełenski.

Przetrzymywany w białoruskim więzieniu dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został laureatem Wiktora w kategorii dziennikarz roku. „W roku 2021 patrzyliśmy na to, co dzieje się na Białorusi, ludzie trafiali do więzień tylko za to, że odważyli się zaśpiewać piosenkę przed swoim domem (…) potrzebujemy jedności” – mówiła dziennikarka Arleta Bojke, która ogłosiła decyzje jury. Poczobut w marca 2021 roku został zatrzymany w związku ze sprawą karną o „podżeganie do nienawiści”. Do tej pory przebywa w białoruskim więzieniu.

Wiktor dla sportowca roku trafił natomiast do Roberta Lewandowskiego. Statuetkę odebrała matka polskiego piłkarza. Nawiązując do decyzji o nierozgrywaniu meczu z Rosją prowadząca powiedziała: „Reprezentacja Polski opowiedziała się po stronie wartości i wygrała”.

W kategorii „twórca roku” wygrał reżyser Jan Holoubek, za „aktorkę roku” została uznana Maria Dębska (odtwórczyni roli Kaliny Jędrusik w filmie „Bo we mnie jest seks”), a „aktorem roku” został Marcin Dorociński. W kategorii „osobowość roku” wybrano dr Pawła Grzesiowskiego, a za najlepszy program telewizyjny kapituła Wiktorów uznała „The Voice Senior”. Statuetką za „najlepszy serial” trafiła do twórców „Osieckiej” a jako „najlepszy projekt internetowy roku” zwyciężył „Raport o stanie świata” Dariusza Rosiaka. „Artystą sceny roku” została piosenkarka Sanah, a „odkryciem roku” – Krystian Ochman, amerykańsko-polski piosenkarz i kompozytor, który w swojej twórczości łączy brzmienie śpiewu klasycznego z repertuarem rozrywkowym.

SuperWiktory przyznano w tym roku aż czterem osobom. Otrzymali je: Cezary Pazura, Alicja Majewska, Andrzej Seweryn i Karol Strasburger.

Wiktor Publiczności przypadł Idzie Nowakowskiej – tancerce, aktorce, prezenterce telewizyjnej, córce pisarza Marka Nowakowskiego. Nowakowska była solistką Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, oraz aktorką i tancerką stołecznego teatru Janusza Józefowicza Studio Buffo. W TVP współprowadziła takie programy jak „Bake Off Junior” i „Sylwester marzeń z Dwójką”, „Pytanie na śniadanie”, została też gospodynią nowego programu Telewizji Polskiej „You Can Dance – Nowa generacja”.

Wiktory, czyli nagrody honorujące wybitne osobowości małego ekranu, były przyznawane w latach 1985-2015. Pomysłodawcą konkursu jest dziennikarz i producent telewizyjny Józef Węgrzyn. Po raz pierwszy Wiktory wręczono 23 grudnia 1985 roku. W 1992 roku powołano do życia, na wzór Hollywood, Akademię Telewizyjną składającą się z dotychczasowych laureatów poprzednich edycji. W 2005, na dwudziestolecie Wiktorów, nazwę Akademii Telewizyjnej zamieniono na Akademię Wiktorów. W tym roku kandydatów w poszczególnych kategorii zatwierdziła kapituła nagrody w składzie: Dorota Idzi, Krzysztof Mroziewicz, Waldemar Dąbrowski, Ilona Łepkowska, Wojciech Iwański, Dariusz Szpakowski, Paweł Golec, ks. Arkadiusz Nowak Krzysztof Ibisz i Józef Węgrzyn. „Wiktor publiczności”, został wybrany przez samych widzów TVP, drogą głosowania SMS-owego.