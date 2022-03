Gorzowskie muzeum zaprosiło do współpracy obywateli Ukrainy. Chodzi o to , by przy pomocy przybywających do Gorzowa nauczycieli, pedagogów, artystów, archeologów, czy muzyków, stworzyć ofertę dla odbiorców ukraińskojęzycznych. Na zaproszenie gorzowskich muzealników odpowiedziała grupa kobiet. Wśród nich wieloletnia dyrektor muzeum w Ukrainie Zoresława Klymenko



W spotkaniu uczestniczyła także artystka Anna Zajcewa. W Ukrainie tworzyła obrazy z suszonych kwiatów. Muzeum w Gorzowie bardzo jej się spodobało i widzi przynajmniej kilka możliwości współpracy



Mimo że było to dopiero pierwsze spotkanie, to już narodziło się przynajmniej kilka pomysłów współpracy. Pracownicy gorzowskiego muzeum maja nadzieję, że wspólne polsko – ukraińskie projekty będzie można zrealizować na przełomie maja i czerwca.