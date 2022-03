Prezydent USA Joe Biden odleciał z Brukseli do Polski. Ostatnim punktem jego wizyty w belgijskiej stolicy było spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i podpisanie porozumienia na dodatkowe dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych do Unii.

Wczoraj amerykański przywódca uczestniczył w trzech szczytach – NATO, G7 i Unii Europejskiej. Oprócz kwestii wojskowych i wzmocnienia wschodniej flanki NATO Joe Biden rozmawiał też na temat pomocy humanitarnej. Ogłosił, że USA są gotowe przeznaczyć ponad miliard dolarów pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Zapowiedział przyjęcie 100 tysięcy uciekinierów z Ukrainy.

Na temat przyjmowania uchodźców ma także rozmawiać w Polsce, która przyjęła największą grupę.

„To nie jest coś, co Polska, Rumunia, czy Niemcy powinny robić same. To międzynarodowa odpowiedzialność i USA jako jeden z liderów społeczności międzynarodowej są zobowiązane, by zrobić wszystko by złagodzić cierpienie na Ukrainie”