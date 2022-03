Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński ocenił, że w kwestii stosunków dyplomatycznych Polska spodziewa się po Rosji „wszystkiego, co najgorsze”. Warszawa zapowiada, że będzie odpowiednio reagować na dalsze rosyjskie działania.

Polskie władze ogłosiły dziś decyzję o wydaleniu – jak podało MSWiA – 45 rosyjskich szpiegów udających dyplomatów.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że w postawie Rosji nie widać szczerości intencji.

– mówił wiceszef dyplomacji. Jak zaznaczył, Polska i cały świat zachodni mają obowiązek wspierać broniącą się Ukrainę i przeciwstawić się agresywnym działaniom Rosji.

„Jeżeli będą przez Rosję podejmowane różnego rodzaju kroki w zakresie stosunków dyplomatycznych, to – powiem szczerze – spodziewamy się najgorszego. Spodziewamy się po Rosji wszystkiego, co jest najgorsze, dlatego że Rosja udowadnia w ostatnich dniach, że jest do takich działań po prostu zdolna. Musimy mieć tego świadomość”

– podkreślił zastępca szefa MSZ.

Wiceminister Paweł Jabłoński dodał, że wydalenie 45 Rosjan dopiero teraz wprowadza zasadę symetrii w kontekście personelu placówek dyplomatycznych. Pytany o możliwość zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, wiceszef MSZ powiedział, że Warszawa obecnie nie planuje dalszych kroków.

„W dyplomacji tak jest, że rozmawia się z każdym, nawet mimo naprawdę poważnych okoliczności, dlatego my nie zamierzamy podejmować w tym momencie żadnych dalszych działań. Natomiast w zależności od tego, co będzie robiła Rosja, a każdego dnia pokazuje, że jest państwem zdolnym do dalszej eskalacji agresji, my także będziemy odpowiednio reagować”