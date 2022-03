NATO wyśle kolejnych żołnierzy na wschód Europy. W ten sposób Sojusz chce chronić państwa członkowskie przed zagrożeniem ze strony Rosji. Decyzje w tej sprawie zapadną jutro na nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli, zwołanym wobec trwającej od miesiąca rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Szef Sojuszu Jens Stoltenberg zapowiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że jutro przywódcy krajów członkowskich zdecydują o dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki.

“W pierwszej kolejności wyślemy cztery grupy bojowe do Bułgarii, na Węgry, do Rumunii i na Słowację. Oznacza to, że razem z wysłanymi już wojskami do krajów bałtyckich i Polski będziemy mieć osiem grup bojowych na całej wschodniej flance, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego”