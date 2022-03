Do Polski wciąż przybywają uciekający przed wojną obywatele Ukrainy. Od kilku dni zgłaszają się oni do urzędów w miastach i gminach po numery PESEL. W samym Żaganiu do tej pory zarejestrowało się ponad 200 osób.

Nadawane od 16 marca numery identyfikacyjne mają pomóc osobom, które uciekły przed wojną do Polski. PESEL jest potrzebny do uzyskania między innymi świadczeń społecznych, czy założenia konta bankowego. Jest także ważny do uzyskania opieki zdrowotnej, czy znalezieniu zatrudnienia. – To jeden z podstawowych kroków ku przyszłej bezpiecznej przyszłości – mówią zarówno pracownicy urzędu oraz sami zainteresowani:

Dodajmy, że cała procedura nadania numeru trwa do 30 minut.