Do wielu lubuskich miast wciąż przybywają uciekający przed wojną obywatele Ukrainy. Od kilku dni zgłaszają się oni do urzędów po numery PESEL. W Żaganiu do tej pory zarejestrowało się ponad 200 osób.

Przypomnijmy, nadawane od 16 marca numery identyfikacyjne mają pomóc osobom, które uciekły przed wojną do Polski. PESEL jest potrzebny do uzyskania między innymi świadczeń społecznych czy założenia konta bankowego. – Jest także ważny do uzyskania opieki zdrowotnej czy znalezieniu zatrudnienia – mówi naczelniczka Wydziału Spraw Obywatelskich Grażyna Niklewicz:

Przy obsłudze ukraińskich uchodźców pomocy językowej udziela Światosław Bembenek, który z powodzeniem posługuje się językiem ukraińskim. Jak sam mówi, wielu interesantów czuje ulgę, słysząc swój ojczysty język podczas załatwiania spraw urzędowych:

O indywidualny numer ubiega się także Marina Tkaczenko, matka dwóch dziewczynek. – Na każdym kroku spotykamy się z pomocą. Już po przekroczeniu granicy, a zwłaszcza tu, w Żaganiu – dodaje:

tłum: Przyjechaliśmy z Nikopola w obwodzie Dniepropietrowskim. Wyjechaliśmy piątego marca, a dotarliśmy do Polski siódmego. Polacy bardzo pomagają, zaczynając już na granicy. Autobusy, jedzenie, słodycze dla dzieci czy odzież. Mamy pomoc przy dokumentach na wsparcie materialne. Dzieci zapisane są już do szkoły. Wczoraj poszły pierwszy raz, mam dwie córki 8 i 13 lat. Bardzo pomagają, są bardzo mili i życzliwi.

Dodajmy, że cała procedura nadania numeru PESEL trwa około 30 minut.