Były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak skrytykował pomysł ściągnięcia ze ściany magistratu tablicy odnoszącej się do Armii Czerwonej. Chodzi o płytę z napisem „Armii Czerwonej, która oswobodziła Gorzów spod jarzma germańskiego”.

Po agresji Rosji na Ukrainę IPN ponownie zaapelował do samorządów o symboliczną dekomunizację przestrzeni publicznej. Jacek Dreczka pytał o to na antenie Radia Gorzów byłego prezydenta miasta. Tadeusz Jędrzejczak skrytykował takie podejście do historii:

Emocji w trakcie rozmowy niestety nie zabrakło:

Co do wojny w Ukrainie Tadeusz Jędrzejczak uważa, że Rosja wyniszcza Ukrainę i zabija niewinnych ludzi. W jego opinii trzeba pomagać walczącej Ukrainie, ale błędem byłoby wplątanie Polski w wojnę z Rosją. Były prezydent Gorzowa uważa, że po przyjęciu tak dużej liczby uchodźców Polska musi się przygotować na problemy społeczne, ekonomiczne i narodowościowe.