Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział, że zapis dotyczący zmiany konstytucji jest przygotowany.

Rząd chce wyłączyć finansowanie armii z reguły budżetowej. Proponuje także konfiskatę majątków oligarchów rosyjskich i wprowadzenie dodatkowego podatku dla firm, które nadal działają w Rosji.

Ryszard Terlecki mówił dziennikarzom w Sejmie, że propozycje zmian zostały wczoraj zaprezentowane przez premiera Mateusza Morawieckiego na spotkaniu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

„No zobaczymy, co na to opozycja”

– powiedział wicemarszałek. Na uwagę, że zmiana konstytucji wymaga czasu, odparł, że „nicnierobienie zajmuje jeszcze więcej czasu”.

„Sytuacja jest taka, że trzeba się przygotować na różne, także złe warianty rozwoju sytuacji”

– powiedział Ryszard Terlecki.

Zgodnie z konstytucją, pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy zasadniczej może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.

Szef klubu PiS powiedział, że podczas wczorajszego spotkania przedstawiciele opozycji zadawali pytania dotyczące zmian w konstytucji, na które premier i jego ministrowie starali się odpowiedzieć. Wicemarszałek nie wykluczył też rozwiązań ustawowych dotyczących konfiskaty i zamrażania majątków oligarchów rosyjskich.

„Z pewnością będą rozważane rozwiązania, powiedzmy mniej skomplikowane. Jeszcze konsultujemy to z prawnikami i czekamy na opinię opozycji”

– powiedział Ryszard Terlecki.

Zmiany w konstytucji Sejm uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat- bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.