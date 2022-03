Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu zachęca ukraińskie dzieci do spotkań w czytelni. Można tu skorzystać z internetu, komputerów czy zagrać w gry planszowe.

Książnica włączyła się w pomoc rodzinom, które dotarły do miasta. Pracownicy zachęcają do skorzystania z bezpłatnych książek do pobrania w języku ukraińskim. – Czytelnia to także miejsce spotkań. Może przyjść tu każdy, aby spędzić czas na rozmowie albo lekturze – mówi dyrektor Magdalena Śliwak:

– Przygotowujemy się także do zakupu książek w języku ukraińskim – dodaje Magdalena Śliwak:

Dodajmy, że czytelnia czynna jest od godziny 10.00 od poniedziałku do piątku.