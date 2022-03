Trzydziestotrzyletni Ian jest jednym z ponad 200 tys. Ukraińców, którzy podjęli decyzję o powrocie do kraju. „Jadę do domu, na wojnę, bronić prezydenta” – wyjaśnia mężczyzna w rozmowie z PAP. „My nie chcemy do tej komuny, ja wiem to na 100 proc.” – mówi pod adresem Rosji.