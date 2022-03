Od 7 do 11 maja gorzowski teatr zrealizuje projekt „1980. Czas zrywu patriotycznego”. Wydarzenie to opierać będzie się na znanym już mieszkańcom widowisku muzycznym „1980-Ty” . Realizacja projektu to jednak nie tylko spektakl, ale także wystawa i rozmowy z uczestnikami tamtych wydarzeń. Mówi Natalia Saska z gorzowskiego teatru:

Projekt wpisuje się także w okrągłą, czterdziestą rocznicę gorzowskich wydarzeń z sierpnia 1982 roku. Mówi Jan Tomaszewicz, dyrektor teatru:

W ramach realizowanego projektu , aktorzy gorzowskiego teatru zagrają 5 spektakli. Będzie je można zobaczyć za darmo. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Patriotycznego „Niepodległość po polsku” realizowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Przy okazji warto dodać, że pod koniec wakacji musical „1980-Ty” zostanie zaprezentowana na Starym Rynku.