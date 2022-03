Około 120 Ukraińców uczęszcza do szkół i przedszkoli na terenie gminy Sława. Zdecydowana większość dowożona jest do placówek w Ciosańcu. Część dzieci uczy się w Szkole Podstawowej w Sławie. – Uczniowie umieszczeni zostali we wszystkich oddziałach – powiedziała Małgorzata Krzyśków, dyrektor miejscowej placówki.

Na terenie gminy Sława przebywa ponad 5000 Ukraińców.