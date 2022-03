Wielka Brytania przekaże Polsce swój najnowocześniejszy system przeciwlotniczy Sky Sabre – poinformował brytyjski minister obrony Ben Wallace. Spotkał się on w Warszawie z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.

Na konferencji prasowej po spotkaniu Ben Wallace powiedział, że decyzja o współpracy z Polską po rosyjskiej inwazji na Ukrainę była słuszna.

„Wielka Brytania wspiera Polskę i tak będzie na pewno dalej. To Polska dźwiga na swoich barkach największy ciężar skutków tej wojny i radzi sobie z tym bardzo dobrze. Dlatego chciałbym ogłosić, że lokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre i 100 osób do jego obsługi, by przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej przed jakąkolwiek rosyjską agresją”