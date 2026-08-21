„Tarcza Wschód” rozwija się przede wszystkim z użyciem polskiej broni – podkreśla minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON odwiedził Giżycko, gdzie podsumował dwa lata budowy systemu obrony. „Tarcza Wschód”. To zaplanowany na lata 2024-2028 projekt wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał on w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że system tworzony jest przede wszystkim ze sprzętu stworzonego w Polsce:

Szef MON dodał, że nazwy sprzętu wykorzystywanego w „Tarczy Wschód” i przez polskie wojsko brzmią obco, ale jest to zabieg celowy:

Na realizację projektu Tarcza Wschód zabezpieczono 10 miliardów złotych. Część tej kwoty będzie pochodziła ze środków Unii Europejskiej i NATO.

„Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników i ograniczania jego mobilności oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku.