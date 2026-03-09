W tym tygodniu nowe piosenki Darii Marx, Dawida Kwiatkowskiego, Igo, Alexa Warrensa i Harry’ego Stylesa.

DARIA MARX Dotknij

Daria Marx, znana z takich utworów jak: 'Paranoia’, 'Love Blind’ czy 'Never Ending Story’, powraca z nowym materiałem! Singiel 'Dotknij’ otwiera kolejny etap jej kariery, stawiając na polskojęzyczny repertuar i odświeżone brzmienie.

Daria Marx to jedna z najbardziej wyrazistych i charyzmatycznych wokalistek młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej. Artystka obdarzona jednym z najpotężniejszych głosów w polskim popie, łączy sceniczną energię z autentycznością i doskonałym wyczuciem współczesnych trendów.

Utworem 'Dotknij’ Daria otwiera kolejny rozdział swojej kariery. Nowa muzyczna era to melodyjne brzmienie, świeże produkcje i repertuar w języku polskim, który jeszcze mocniej zaznaczy jej obecność na rodzimej scenie muzycznej. Nowa muzyka, nowy wizerunek i nowy rozdział. Daria, to artystka, która nie tylko podąża za trendami – ona je współtworzy.

DAWID KWIATKOWSKI Czy Wie

Po 'Proszę Tańcz’ i 'Pali Się Niebo’, Dawid Kwiatkowski prezentuje kolejny singiel, który podkreśla jego wrażliwość i dojrzałość artystyczną. 'Czy Wie?’ to ballada pełna czułości i pytająca o to, co czujemy, gdy milczymy i patrzymy z daleka na kogoś, kto znaczy dla nas wszystko. 'Czy Wie?’ to intymna opowieść o miłości bez roszczeń, takiej, która potrafi odejść, ale wciąż pozostaje obecna.

– 'Czy Wie?’ napisałem, wyobrażając sobie, że odszedłem, ale wciąż jestem gdzieś blisko – jak czuła obecność przy osobie, którą kocham. To spokojna ballada o patrzeniu z dystansu na jej nowe życie i o pytaniu, czy ktoś obok niej potrafi troszczyć się o nią tak, jak na to zasługuje. Nie ma w tym zazdrości – jest ciepło, wsparcie i kibicowanie jej szczęściu. Po ostatnich singlach to mój emocjonalny oddech i bardzo osobista opowieść o miłości, która nie znika, nawet gdy zmienia formę – wspomina Artysta.

Nowy teledysk wyreżyserował Tomek Wilczyński i kontynuuje historię singla 'Proszę Tańcz’. Na ekranie ponownie pojawiła się Stefania (Dorota Chotecka), Leszek (Tomasz Zaród) oraz Asia (Marta Cichorska).

Czy Wie?’ to propozycja dla tych, którzy wiedzą, że najtrudniejsze pytania często zadaje się w ciszy i że czasem dowodem miłości jest pozwolić komuś być szczęśliwym, nawet jeśli nie ma nas już obok.

IGO To Nie Koniec

Artysta o charakterystycznej, ciemnej barwie głosu, tym razem zaskakuje w szczerym i emocjonalnym przekazie w piosence 'To Nie Koniec’. Opisuje rzeczywistość taką, jaką wielu widzi, ale niewielu potrafi ubrać ją w takie słowa. Utwór jest zapowiedzią wyjatkowych planów, o których więcej będzie można usłyszeć 13 marca!

Igor Walaszek to jeden z najbardziej charakterystycznych męskich głosów w Polsce, znany z takich singli jak 'Bruce’, 'Helena’ czy 'Wiatr’. Wielokrotny członek Męskie Granie Orkiestra, po raz ostatni w 2023 kiedy to wraz z Mrozem i Vito współtworzył hit 'Supermoce’.

Artysta od urodzenia jest dumnym mieszkańcem Krakowa, co wielokrotnie podkreślał przy okazji udzielanych wywiadów. To jego dom, w którym się urodził, wychował, dorastał i nigdy nie zamierza się z niego wyprowadzić. Muzyk często zwraca uwagę na to, jak bardzo są dla niego ważne wartości rodzinne i pochodzenie. Wyrażają się one również w twórczości i świadomym budowaniu swojej muzycznej drogi.

ALEX WARREN Fever Dream

Nominowany do GRAMMY, podbijający listy przebojów wokalista i autor piosenek, Alex Warren, wydał właśnie wyczekiwany przez fanów singiel i teledysk 'Fever Dream’.

Energiczny, z miejsca porywający 'Fever Dream’ w końcu ujrzał światło dzienne, po tygodniach zwiastowania i ponad 100 milionach odsłon, jakie zebrały materiały z zapowiedziami. Piosenka opowiada o surrealistycznej intensywności życia w pełnym pędzie, od burzliwego romansu, który odzwierciedla pierwsze spotkanie Alexa z jego żoną Kouvr, po nieustannie zmieniający się chaos bycia sławnym. Roztańczony singiel stanowi wprowadzenie do kolejnego rozdziału w karierze Warrena, który następuje po przełomowym roku 2025.

Za reżyserię teledysku do utworu odpowiada Andrew Theodore Balasia. Na ekranie widzimy Aleksa w przypominającej sen, pełnej chaotycznych wydarzeń sekwencji. Gościnnie w wideo pojawia się ikona popkultury, Paris Hilton.

HARRY STYLES Aperture

Harry Styles zaprezentował pierwszy singiel 'Aperture’ ze swojego nadchodzącego, czwartego albumu 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally’. To 12-utworowy album, którego producentem wykonawczym jest Kid Harpoon. Ukaże się już 6 marca 2026 roku.

Przedsprzedaż limitowanych edycji winyli i płyt CD, ekskluzywnych gadżetów, zestawów kolekcjonerskich i nie tylko na stronie Artysty.

Międzynarodowa supergwiazda Harry Styles powróci też na światową scenę z rezydencjami koncertowymi w siedmiu miastach. Promowana przez Live Nation trasa Together, Together obejmie 50 występów w Amsterdamie, Londynie, São Paulo, Mexico City, Nowym Jorku, Melbourne i Sydney – od maja do grudnia. Najważniejsze punkty trasy to 30 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku – jedyne występy w USA – oraz sześć wieczorów w Wembley Stadium. W 2026 roku Styles wystąpi wyłącznie w tych siedmiu miastach.

Gośćmi specjalnymi będą: Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé i Skye Newman.

