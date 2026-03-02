Nowy miesiąc otwieramy nowymi tytułami Krzysztofa Zalewskiego, Wiktora Waligóry z DrySkullem, Vito Bambino z Zalią, Jessie Ware i Mylesa Smitha z Nialem Horanem.

KRZYSZTOF ZALEWSKI Lepiej Już Było

Krzysztof Zalewski wydaje nowy singiel 'Lepiej Już Było’ – utwór, który domyka erę 'Zgłowy’ i stanowi emocjonalne dopowiedzenie historii opowiedzianej na nagrodzonym trzema Fryderykami albumie. Premiera poprzedza koncert finałowy, który odbędzie się 15 marca 2026 roku na warszawskim COS Torwar.

– 'Lepiej Już Było’ to piosenka o pożegnaniu z nieudaną miłością. Temat słodko-gorzki, bo każdy koniec jest przecież początkiem czegoś nowego. Tę piosenkę, jak i parę innych, które trzymam dla Was w zanadrzu, pisałem i nagrywałem między koncertami trasy Zgłowy, można więc uznać, że stanowią one appendix do ostatniej płyty. W pracy pomagał mi (poza moim zespołem) Leon Krześniak – świetny muzyk, jeden z nowych 'nabytków’ Kayaxu. – mówi Krzysztof Zalewski. – Zależało mi, żeby smutek przemieszać z lekko dansingowym klimatem, tak jak w jednej z moich ulubionych piosenek Bowiego. Coda numeru to wręcz hołd dla tejże. Ciekawe czy zgadniecie, o jaki numer Davida B. chodzi? Proszę się wzruszać. I tańczyć. – dodaje Artysta.

Do singla 'Lepiej Już Było’ powstał teledysk, który domyka historię opowiedzianą w klipach promujących album 'Zgłowy’. W finałowym obrazie do 'Edith Piaf’ bohater rozbija się motocyklem o drzewo – a nowy teledysk wraca do tego momentu i pokazuje, co mogło wydarzyć się dalej. Klip wyreżyserował Michał Sierakowski, twórca teledysków do utworów 'Zgłowy’ i 'Kochaj’.

– W 'Lepiej Już Było’ postanowiliśmy wysłać Krzyśka w surrealistyczną podróż, która będzie jak spojrzenie wstecz na poprzednie piosenki i teledyski. W czarno-białej, ponurej estetyce przywodzącej na myśl czyściec bądź zaświaty Zalewski próbuje sobie przypomnieć i zapomnieć jednocześnie o tym, co mu się przytrafiło. – mówi Michał Sierakowski, reżyser teledysku.

Album 'Zgłowy’ promowały single: rapowany manifest 'Zgłowy’, epicka ballada o miłości 'Kochaj’, punkowe 'Roboty’ oraz wzruszająca i przebojowa 'Edith Piaf’. Teledyski do tych utworów składają się na jedną opowieść – a dziś „Lepiej już było” dopisuje do niej epilog.

WIKTOR WALIGÓRA; DRYSKULL Cztery Pory Roku

Ostatni album Wiktora Waligóry zebrał świetne recenzje i zaowocował nagrodą Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku 2025. Teraz artysta powraca po przerwie z pierwszym singlem z nowego albumu!

Po ponad rocznej przerwie od ostatniego albumu Wiktor Waligóra powraca z zapowiedzią kolejnego wydawnictwa. Młody Artysta wciela się tym razem w rolę narratora i myśliciela, który przeżycia, emocje i wspomnienia spisuje na kartkach w piosenkach. Tematem przewodnim projektu stała się miłość – ale nie jako powielana wielokrotnie klisza, a obserwacje mikro urywków życia i doświadczeń, które mógłby przeżyć każdy z nas. Zupełnie jak zbiór historii spisanych w miłosnych listach różnych ludzi – jednocześnie dojmująco osobistych, a przy tym uniwersalnych.

Pierwszą historią, którą poznają słuchacze Wiktora Waligóry, są 'Cztery Pory Roku’ – stanowiące tło wspomnień najlepszych, młodzieńczych chwil pewnej pary. Mimo nostalgicznej tematyki, singiel pełen jest ciepła, a opisywane sceny wywołują uśmiech na twarzy i kalejdoskop własnych przeżyć przed oczami.

O swoim nowym singlu artysta mówił: – 'Cztery Pory Roku’ to synteza wszystkiego, co przeżyłem i czułem przez ostatnie dwa lata. Miłość i nostalgia to dwie emocje, które towarzyszą mi ostatnio najmocniej, taka będzie moja druga płyta i takie są 'Cztery Pory roku’.

VITO BAMBINO; ZALIA Decyzje

Doczekaliśmy się premiery, która udowadnia, że polska scena muzyczna potrafi być intrygująca bez uciekania się do krzykliwych efektów. Współpraca Vito Bambino i Zalii w utworze 'Decyzje’, to coś znacznie więcej niż tylko radiowy duet – to przemyślana kompozycja, w której spotykają się dwie skrajne, a jednocześnie doskonale uzupełniające się wrażliwości.

Utwór odchodzi od klasycznego modelu 'featuringu’, opartego na przewidywalnym podziale zwrotek. Zamiast tego otrzymujemy muzyczną rozmowę – momentami subtelną, kiedy indziej wyczuwalnie napiętą. To dialog prowadzony z dużą klasą.

Warto podkreślić, że za warstwą tekstową stoją wspólnie oboje artyści. Fakt, że Vito i Zalia napisali słowa razem, czuć w każdym wersie – tekst jest spójny i naturalny, unikający wymuszonych rymów. To spotkanie dwóch estetyk nie jest dziełem przypadku. Oboje twórcy od lat zgrabnie balansują na styku popu, R&B i alternatywy, ale robią to na własnych, surowych zasadach.

Jeśli tak ma brzmieć polski pop w 2026 roku, to możemy być spokojni o jego kondycję.

JESSIE WARE Ride

’Ride’ to odważny, poruszający ciało utwór, który Jessie Ware wykonała po raz pierwszy w klubie NYC Downlow podczas festiwalu Glastonbury, tuż po swoim headllinerskim występie na scenie West Holts w 2024 roku.

Powoli narastający, rozgrzewający parkiet do czerwoności 'Ride’ jest esencją stylu Jessie: chodzi o pewność siebie, zmysłowość i taneczny klimat. Zbudowany wokół hipnotycznego groove’u, subtelnie przywołującego motyw z filmu 'Dobry, zły i brzydki’, a także mocnego wokalu, utwór ukazuje Artystkę w pełni zanurzoną w tematach pożądania i kontroli .

– 'Ride’ to pierwsza piosenka, którą napisałam na tę płytę. Stworzyłam ją w 2024 r. z moim najlepszym przyjacielem Jackiem Peñate i Karmą Kidem, którzy pojawiają się na całym albumie. To utwór do klubów, na parkiety – filmowy, zadziorny i pełen mocy. Czekałam dwa lata, żeby w końcu go wydać. Wiem, że inni też czekali… Więc oto jest. Proszę bardzo – komentuje Jessie.

Piosenka zapowiada nadchodzący album Jessie Ware 'Superbloom’, który ukaże się 10 kwietnia. Wydawnictwo umieszcza Artystkę w centrum iście filmowego świata pełnego napięcia, blasku i fizyczności.

MYLES SMITH; NIALL HORAN Drive Safe

Myles Smith rozpoczyna rok 2026 swoim pierwszym singlem 'Drive Safe’ — wyjątkową współpracą z Niallem Horanem. To pierwsza oficjalna kolaboracja między Artystami — napisana wspólnie przez Mylesa Smitha i Nialla Horana — odzwierciedlająca bliską, kreatywną więź, którą zbudowali. Łącząc emocjonalną precyzję w pisaniu Mylesa z globalnie rozpoznawalnym wyczuciem melodii Nialla, utwór brzmi intymnie i naturalnie, ukształtowany przez ich wspólny instynkt do szczerego, poruszającego storytellingu.

O pracy z Niallem Horanem Myles Smith mówi: – Kolaboracje mają dla mnie znaczenie tylko wtedy, gdy wynikają z czegoś prawdziwego — a ta z Niallem właśnie taka była. Ma niesamowity, naturalny instynkt do melodii, ale ponad to jest dobrym przyjacielem, który bardzo szybko stał się jedną z najbliższych mi osób. Nasza przyjaźń ukształtowała tę piosenkę i mam nadzieję, że czuć ją w każdym wersie!

Premiera singla przypada na moment rosnącego impetu w karierze Mylesa Smitha. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zagrał dla ponad 100 000 osób podczas wyprzedanych koncertów w Wielkiej Brytanii, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Ameryce Północnej, a także na zatłoczonym występie na Glastonbury. W 2025 roku Myles zdobył prestiżową nagrodę Ivor Novello za Najczęściej Wykonywane Dzieło oraz Rolling Stone UK Breakthrough Award, pojawiając się na okładce ich wydania nagrodowego. Tego lata Myles Smith będzie głównym supportem Eda Sheerana podczas jego trasy po USA.

