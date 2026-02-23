System inteligentnego sterowania ruchem w Zielonej Górze w kolejnej odsłonie. Miasto szykuje się do ogłoszenia przetargu. ITS ma usprawnić ruch drogowy, nadać priorytet komunikacji miejskiej i poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Mówi Paweł Tonder, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Projekt zakłada zmiany na ponad 30 skrzyżowaniach w mieście. Przebudowy doczeka się, m.in. skrzyżowanie przy ul. Wrocławskiej i Sienkiewicza:

Inteligentny System Sterowania Ruchem działa już na ul. Bohaterów Westerplatte i alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, a także na ul. Długiej i Konstytucji 3 Maja do Wrocławskiej.