Za nowości tego tygodnia odpowiadają – grupa Echa, Marika z Pawłem Domagałą, Alicja Szemplińska, Picture This z Michaelem Schulte i Kamrad. Polecamy!

ECHA Ja Nie Spadam

Echa to zespół łączący alternatywne brzmienia z melodyjnym wokalem i niebanalnymi tekstami. Tworzy go sześciu muzyków – sześć wyrazistych osobowości i różnorodnych doświadczeń. Wśród nich są: wokalista mający na koncie kampanie modelingowe dla znanych marek, który wokalne umiejętności rozwijał w chórze gospel; instrumentalista koncertujący z kabaretem Neo-Nówka; doktor nauk humanistycznych odpowiedzialny za warstwę tekstową; a także doświadczeni instrumentaliści, którzy współpracowali z czołówką polskiej sceny. To zespół z krwi i kości – sześć osób w jednym busie, jedna droga, jedna muzyka. W czasach, gdy coraz częściej dominuje model solisty lub duetów elektronicznych, Echa to przykład rzadkiego dziś, pełnowymiarowego zespołu, który faktycznie działa jako kolektyw. Autentyczność słychać w muzyce i widać na scenie.

Album 'Do Słońca’ to drugie wydawnictwo w dorobku zespołu. Materiał promowały m.in. utwory 'Szkło’, które trafiło na playlisty wielu rozgłośni radiowych, oraz 'Niczego najgorszego’, wskazywane przez Piotra Stelmacha jako jedna z kandydatek do tytułu piosenki roku.

Silną stroną grupy są też występy na żywo. Muzycy mają doświadczenie ze scen Męskiego Grania, Open’er Festival, Jarocin Festival, Slot Art Festival, Hejfest, Warsaw Orlen Maraton, grali również liczne koncerty klubowe, m.in. na trasach takich wykonawców jak Kult, Strachy na Lachy i Happysad.

MARIKA; PAWEŁ DOMAGAŁA Okruchy Złota

’Okruchy Złota’ to nowy singiel Mariki i Pawła Domagały. To piosenka o bliskości bez warunków wstępnych. O tęsknocie do relacji, w której nie trzeba wciągać brzucha i udawać kogoś, kim się nie jest. O chronieniu tego, co cenne i najważniejsze. 'Okruchy Złota’ to akt wdzięczności za to, co już jest. Piosenka przypomina nam, że ??największy skarb nie tkwi w wielkich gestach, ale w cichej akumulacji wspólnych chwil, przechowywanych z miłością.

– To dla mnie wyjątkowa piosenka, bo to duet, a takie spotkania zdarzają mi się naprawdę rzadko. Ten utwór jest szczególny także dlatego, że opowiada o dojrzałej miłości. A ten głos… idealnie pasował do tej historii, do emocji, które chciałam w niej opowiedzieć – mówi Marika.

ALICJA SZEMPLIŃSKA Pray

Alicja Szemplińska opublikowała singiel 'Pray’ – piosenkę, z którą chce reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu. To osobisty, emocjonalny utwór, w którym artystka sięga po szczerość i autentyczność, zarówno w warstwie muzycznej, jak i wizualnej.

Za produkcję utworu 'Pray’ odpowiada Veira, a warstwę tekstową i melodyczną Veira oraz Sinclair Malcolm . Alicja jest również współautorką piosenki, a singiel wydaje – jako pierwsza Polka w historii – w wytwórni Tenace Records, który jest częścią Tileyard Music, co podkreśla jej aktywny udział w całym procesie twórczym – od koncepcji, przez muzykę, po finalny kształt projektu. Mastering singla przygotował Prash 'Engine-Earz’ Mistry, współpracujący na co dzień z Raye, Olivią Rodrigo, SZĄ, Skeptą, Jorją Smith i był sześciokrotnie nominowany do Grammy oraz trzykrotnie otrzymał nagrodę Latin Grammy.

’Pray’ jest dostępny we wszystkich platformach streamingowych wraz z teledyskiem w reżyserii Martyny Byczkowskiej – aktorki i debiutującej reżyserki, znanej m.in z Netflixowego hitu '1670′ czy TVN-owskiej 'Skazanej’. Klip ma intymny, dokumentalny charakter i został w całości zrealizowany w rodzinnym mieście Alicji, Ciechanowie. Na ekranie pojawiają się najbliżsi artystki: rodzice, babcia, siostra oraz partner, a także lokalne chóry seniorów, co nadaje obrazowi wyjątkowo osobisty wymiar. Teledysk jest wizualnym dopełnieniem przekazu piosenki – opowieścią o korzeniach, relacjach i emocjach, które stoją za muzyką.

PICTURE THIS; MICHAEL SCHULTE Giants

Irlandzki zespół Picture This i niemiecki piosenkarz i kompozytor Michael Schulte łączą siły w swoim najnowszym singlu 'Giants’, poruszającym utworze o zachowaniu śmiałości i zachwytu, które wszyscy mieliśmy jako dzieci.

Utwór przypomina, że ??wyzwania życiowe nie muszą przyćmiewać tego wewnętrznego światła. Jak wyjaśnia Ryan z Picture This: – Przez całe życie doświadczenia mogą podkopywać nasz dziecięcy zachwyt i ślepą naiwność. Ale nie musi tak być. Możemy zachować – lub odzyskać – tę czystą, bezwstydną pewność siebie, z którą się urodziliśmy. Dzięki przyjaźniom, miłości i świadomości, że kontrolujemy własne przeznaczenie, nadal możemy być gigantami.

Napisana i nagrana wspólnie w Hamburgu, współpraca przebiegła bezproblemowo. Ryan opisuje to doświadczenie jako absolutną radość od początku do końca, mówiąc, że od pierwszej chwili było jasne, że są bratnimi duszami – zarówno jako artyści, jak i ludzie. Wspomina, że ??słuchanie Michaela śpiewającego w pokoju podczas pisania i nagrywania było punktem kulminacyjnym procesu. Dla Ryana Michael jest 'śpiewakiem i artystą najwyższej klasy’, a zespół czuje się szczęśliwy, że mógł spędzić razem tak kreatywny dzień. – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że możemy wydać tę piosenkę w ramach współpracy – i dodaje: – Michael to gigant.

Dla Michaela Schulte projekt był głęboko osobisty: – Dorastałem na muzyce irlandzkiej i byłem idolem wielu irlandzkich muzyków – w ten sposób odkryłem swoją drogę do muzyki – wyjaśnia. – Wydanie utworu z jednym z najbardziej kultowych irlandzkich zespołów naszych czasów to ogromny zaszczyt. Chłopaki są niesamowicie mili i bardzo wyluzowani – wspólne tworzenie tej piosenki było czystą przyjemnością.

KAMRAD Hug Yourself

Jedna z najciekawszych postaci europejskiego popu powraca z nową muzyką. Kamrad – Artysta, który w 2022 roku podbił międzynarodowe listy przebojów globalnym hitem 'I Believe’ (ponad 300 milionów streamów) – prezentuje premierowy singiel 'Hug Yourself’, zapowiadający jego nową EP-kę 'Trying Not To Panic’.

’Hug Yourself’ to przewrotna piosenka o rozstaniu, która łamie schematy gatunku. Zamiast dramatyzmu i patosu pojawia się ironia, lekkość i charakterystyczny dla artysty humor. Refrenowe hasło staje się jednym z najbardziej nieoczywistych i jednocześnie najbardziej chwytliwych komentarzy po zakończeniu relacji – pełnym dystansu, pewności siebie i emocjonalnej wolności.

Wraz z premierą EP-ki Kamrad wyruszy w trasę koncertową KAMRAD LIVE 2026, która obejmie kilkanaście miast Europy, w tym także Warszawę (13 marca 2026).

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.