W notowaniu dziś 3 nowości, zmiana też na szczycie! Poza Listą Lady Pank, Huntri/X i Damiano z Nilem i Tylą.

40. KAŚKA SOCHACKA Pokoje

39. IGO Bruce

38. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone

37. LADY GAGA The Dead Dance

36. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

35. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

34. BENSONE BOONE Mr Electric Blue

33. KACPERCZYK; VITO BAMBINO Mam Talent

32. RED LIME 365 Dni

31. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę

30. SMOLASTY; IMI; JONATAN Póki Mam Ciebie

29. NITA Dla Zasady

28. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

27. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

26. PERFECT; ŁUKASZ DRAPAŁA Licza Pi

25. LOI Red Eyes

24. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

23. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

22. JULIA POŚNIK Why Why Why

21. MICHAEL SCHULTE 5AM

20. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

19. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy

18. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

17. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

16. NICK JONAS Gut Punch

15. SOMBR Homewrecker

14. ANIA KARWAN W To Mi Graj

13. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej

12. DOMINIK DUDEK Może Wolniej

11. DAMIANO DAVID The First Time

10. SAM FELDT; MC4D; VIZE; ALOE BLACK Hey Son

9. DJO End Of Beginning

8. BLANKA Memories

7. RAYE Where Is My Husband

6. SHAKIRA Zoo

5. MACIEJ SKIBA Setny Raz

4. YEARBOOX Graceland

3. TAYLOR SWIFT Opalite

2. BRUNO MARS I Just Might

1. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.