W notowaniu dziś 3 nowości, zmiana też na szczycie! Poza Listą Lady Pank, Huntri/X i Damiano z Nilem i Tylą.
40. KAŚKA SOCHACKA Pokoje
39. IGO Bruce
38. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
37. LADY GAGA The Dead Dance
36. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
35. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
34. BENSONE BOONE Mr Electric Blue
33. KACPERCZYK; VITO BAMBINO Mam Talent
32. RED LIME 365 Dni
31. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę
30. SMOLASTY; IMI; JONATAN Póki Mam Ciebie
29. NITA Dla Zasady
28. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
27. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
26. PERFECT; ŁUKASZ DRAPAŁA Licza Pi
25. LOI Red Eyes
24. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
23. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
22. JULIA POŚNIK Why Why Why
21. MICHAEL SCHULTE 5AM
20. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
19. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy
18. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
17. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
16. NICK JONAS Gut Punch
15. SOMBR Homewrecker
14. ANIA KARWAN W To Mi Graj
13. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej
12. DOMINIK DUDEK Może Wolniej
11. DAMIANO DAVID The First Time
10. SAM FELDT; MC4D; VIZE; ALOE BLACK Hey Son
9. DJO End Of Beginning
8. BLANKA Memories
7. RAYE Where Is My Husband
6. SHAKIRA Zoo
5. MACIEJ SKIBA Setny Raz
4. YEARBOOX Graceland
3. TAYLOR SWIFT Opalite
2. BRUNO MARS I Just Might
1. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.