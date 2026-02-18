Dziś w audycji rozmowa z Bernardem Kotallą, autorem książki „Ja, Pies”, nad którą pracował trzynaście miesięcy, opisując usłyszane od opiekunów i przewodników historie 34 piesków.

Dlaczego chciał opisać świat widziany przez czworonogi?

Dziś w audycji gośćmi będą autor Bernard Kotalla oraz trenerzy psów Joanna Dąbrowska i Marcin Dominiak, których psie historie również znalazły się w książce.

Jak rozgryźć zachowanie kota? Behawioralne porady Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk.

