Rondo Myśliborskie, Walczaka, Małorolnych czy Kasprzaka – to tylko część ulic wskazanych przez naszych słuchaczy jako te najbardziej dziurawe.

Ubytki w asfalcie to standard. W tym roku problem się nasilił. Deszcze, mrozy, śnieg, roztopy i znów mrozy. Wszystko to spowodowało, że dziur jest więcej niż w latach ubiegłych.

Urzędnicy deklarują, że z uzupełnianiem ubytków nie czekają do wiosny. Dziś wyjechały dwie ekipy -mówi nam dyrektor Wydziału Dróg Zdzisław Plis. Zapytaliśmy gdzie w najbliższych dniach spotkamy drogowców:

ul. Niepodległości „G” od ronda Niepodległości do Witosa

ul. Małorolnych „G” od Kasprzaka do Cichej

ul. Hubala „G od Szarych Szeregów do Obrońców Pokoju

ul. Szarych Szeregów „P” od Komisji Edukacji Narodowej do Kombatantów

ul. Okulickiego „G” od Szarych Szeregów do Sosabowskiego, droga częściowo z płyt betonowych w kierunku ogródków działkowych

ul. Asnyka „G” od Grottgera do Al. Konstytucji 3 Maja

ul. Parkowa „G”

rondo Myśliborskie „W”

ul. Siedlicka „P” od Poznańskiej do Strażackiej

ul. Poznańska „P” od ronda Poznańskiego do Siedlickiej

ul. Konstytucji 3 Maja „W” jezdnia pod górkę przy domkach jednorodzinnych od nr 61 – 54

ul. Trasa Nadwarciańska „K” od ronda Kasprzaka do ronda Santockiego, ubytek poprzeczny przed rondem Santockim na prawym pasie

ul. Walczaka „P” od ronda Ofiar Katynia do Dowgielewiczowej

ul. Mazowiecka „G” od Wawrzyniaka do ronda Grobla

ul. Fredry „P” od Staszica do Matejki

ul. Kasprzaka „K” od S3 do ronda Kasprzaka, ubytki na wiadukcie



Jeśli wjedziemy w dziurę i uszkodzimy oponę, felgę lub elementy podwozia, warto pamiętać, że miasto jest ubezpieczone od takich zdarzeń.

Dodajmy, że w tym roku na naprawy dróg miasto ma zapisane ok. 1,4 mln.