Rondo Myśliborskie, Walczaka, Małorolnych czy Kasprzaka – to tylko część ulic wskazanych przez naszych słuchaczy jako te najbardziej dziurawe.
Ubytki w asfalcie to standard. W tym roku problem się nasilił. Deszcze, mrozy, śnieg, roztopy i znów mrozy. Wszystko to spowodowało, że dziur jest więcej niż w latach ubiegłych.
Urzędnicy deklarują, że z uzupełnianiem ubytków nie czekają do wiosny. Dziś wyjechały dwie ekipy -mówi nam dyrektor Wydziału Dróg Zdzisław Plis. Zapytaliśmy gdzie w najbliższych dniach spotkamy drogowców:
ul. Niepodległości „G” od ronda Niepodległości do Witosa
ul. Małorolnych „G” od Kasprzaka do Cichej
ul. Hubala „G od Szarych Szeregów do Obrońców Pokoju
ul. Szarych Szeregów „P” od Komisji Edukacji Narodowej do Kombatantów
ul. Okulickiego „G” od Szarych Szeregów do Sosabowskiego, droga częściowo z płyt betonowych w kierunku ogródków działkowych
ul. Asnyka „G” od Grottgera do Al. Konstytucji 3 Maja
ul. Parkowa „G”
rondo Myśliborskie „W”
ul. Siedlicka „P” od Poznańskiej do Strażackiej
ul. Poznańska „P” od ronda Poznańskiego do Siedlickiej
ul. Konstytucji 3 Maja „W” jezdnia pod górkę przy domkach jednorodzinnych od nr 61 – 54
ul. Trasa Nadwarciańska „K” od ronda Kasprzaka do ronda Santockiego, ubytek poprzeczny przed rondem Santockim na prawym pasie
ul. Walczaka „P” od ronda Ofiar Katynia do Dowgielewiczowej
ul. Mazowiecka „G” od Wawrzyniaka do ronda Grobla
ul. Fredry „P” od Staszica do Matejki
ul. Kasprzaka „K” od S3 do ronda Kasprzaka, ubytki na wiadukcie
Jeśli wjedziemy w dziurę i uszkodzimy oponę, felgę lub elementy podwozia, warto pamiętać, że miasto jest ubezpieczone od takich zdarzeń.
Dodajmy, że w tym roku na naprawy dróg miasto ma zapisane ok. 1,4 mln.