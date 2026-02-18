Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oświadczył, że państwo zadziałało właściwie w sprawie incydentu na stacji kolejowej Puławy-Chemia.

Przedwczoraj (16 lutego) Mołdawianin zablokował tam wagony w pociągu towarowym, przewożącym olej napędowy.

Minister Siemoniak powiedział w Programie 1 Polskiego Radia, że do sprawnego działania służb przyczyniły się decyzje podjęte po wcześniejszych aktach dywersji:

25-letni Mołdawianin zostanie dziś (18 lutego) przesłuchany. Przedwczoraj uruchomił hamulec ręczny w trzech wagonach pociągu towarowego. Policjanci znaleźli przy nim między innymi kilka telefonów komórkowych, kart SIM oraz dokumenty w języku rosyjskim Trwa ustalanie motywów jego działania.