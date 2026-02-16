Przed nami kolejne propozycje, idealne do słuchania w przerwie ziemowej, przed nami – Majtis & 4Money, Michał Szczygieł, Perfect & Łukasz Drapała, Sombr i Tasty Or Not!

MAJTIS & 4MONEY Pociag Bez Ostatniej Stacji

’Pociąg Bez Ostatniej Stacji’ to lekki, szczery singiel inspirowany przypadkowym spotkaniem w podróży. Utwór powstał jako muzyczna próba odnalezienia dziewczyny spotkanej w pociągu. To historia o chwili, która trwała kilka minut, ale została na długo. Utwór nie zapowiada solowego albumu, jego celem jest wywołanie jak największego szumu i dotarcie do tej jednej osoby.

Mateusz „Majtis” Przechrzta to polski wokalista i muzyk, znany głównie jako połowa niezależnego duetu Alien x Majtis, z którym w 2025 roku wygrał program „Must Be The Music. Tylko muzyka” w Polsacie. Łączy elektronikę z rapem i śpiewem, tworząc emocjonalną muzykę, a prywatnie jest studentem analityki gospodarczej.

MICHAŁ SZCZYGIEŁ Mamy Czas

Michał Szczygieł to czołowy przedstawiciel młodego pokolenia na polskiej scenie pop. Zadebiutował w 2018 roku świetnie przyjętym singlem 'Nic Tu Po Mnie’, jednak jeszcze większy rozgłos przyniósł mu wydany w 2020 roku utwór 'Spontan’, który jak dotąd zyskał status podwójnej platynowej płyty. W czerwcu 2021 roku ukazał się debiutancki album Michała zatytułowany 'Tak Jak Chcę’, który już zdążył pokryć się złotem. Latem 2022 roku Michał powrócił na szczyty radiowych list przebojów w całej Polsce z hitowym singlem 'Adrenalina’, który jak dotąd zyskał status podwójnej platyny. W 2023 roku ukazał się drugi album Michała, zatytułowany jego imieniem i nazwiskiem. Idąc za ciosem, Michał obecnie pracuje nad nowym materiałem, w zeszłym roku poznaliśmy piosenki 'Tylko Na Mnie Patrz’ i 'Zapomnij’, teraz serwuje nowy hit – 'Mamy Czas’. Producentem singla jest duet Liker$.

PERFECT; ŁUKASZ DRAPAŁA Licza Pi

’Liczba Pi’ to pierwszy singiel zespołu Perfect, który powraca po 5-letniej przerwie na polską scenę rockową z nowym wokalistą – pod nazwą Perfect & Łukasz Drapała.

’Liczba Pi’ zapowiada nową płytę zespołu i otwiera kolejny rozdział trwającej od 45 lat kariery. Pod nazwą 'Kochaj Mnie’ – zaczerpniętymi z refrenu piosenki, zespół ogłosił już jesienną trasę koncertową w 10 największych miastach w Polsce. Jak sami muzycy twierdzą – połączenie doświadczenia zespołu z nową energią i charyzmą Łukasza Drapały, dodało im skrzydeł, także twórczych.

’Liczba Pi’ to piosenka autorów takich przebojów jak 'Wszystko Ma Swój Czas’ czy 'Odnawiam Duszę’. Darek Kozakiewicz ponownie połączył swój talent kompozytorski z mistrzem słowa – Jackiem Cyganem.

Łukasz Drapała tak komentuje swój debiut w roli wokalisty Perfectu: – Nie zamierzam się z nikim ścigać, ale mam zamiar gonić za pięknymi utworami. I taki jest ten nasz najnowszy singiel. To była pierwsza muzyczna propozycja Darka Kozakiewicza na pierwszym spotkaniu twórczym. Potem tekst Jacka Cygana, który zmieścił w nim całe moje aktualne emocje, a następnie krótka, ale emocjonalna sesja nagraniowa. Spełniłem swoje marzenie z dnia dołączenia do zespołu – nagraliśmy coś razem, coś o mnie, coś o każdym z Was.

SOMBR Homewrecker

Premiera 'Homewrecker’ nastąpiła krótko po występie Sombra na 68. ceremonii wręczenia nagród Grammy, która odbyła się 1 lutego 2026 roku. Obecność Artysty na jednej z najważniejszych scen muzycznych świata była symbolicznym momentem, pokazującym, jak szybko rozwija się jego kariera.

Sombr śpiewa o relacji z osobą emocjonalnie niedostępną – kimś, kto przyciąga, ale jednocześnie pozostaje poza zasięgiem. Ten rozdźwięk między taneczną formą a treścią nadaje utworowi charakterystycznego napięcia, z którego artysta coraz częściej korzysta w swojej twórczości.

Brzmieniowo piosenka wpisuje się w nowoczesny pop, ale słychać w niej także wpływy alternatywne i indie, z których Sombr był znany na wcześniejszym etapie kariery.

Równolegle z premierą singla ukazał się oficjalny teledysk w reżyserii Gusa Blacka. Klip czerpie wizualne inspiracje z klasycznych westernów, przenosząc opowieść o relacjach miłosnych w świat filmowej metafory. Sombr występuje w nim w centrum miłosnego trójkąta, a towarzyszą mu Quenlin Blackwell oraz Milo Manheim.

Nowy singiel to także element promocji debiutanckiego albumu 'I Barely Know Her’, z którym Sombr wyruszył w europejską trasę koncertową 'The Late Nights & Young Romance Tour’.

Polscy fani Sombra mają szczególny powód do radości. Artysta wystąpi 15 lutego 2026 roku w warszawskim Klubie Stodoła, a koncert jest jednym z przystanków europejskiej trasy.

TASTY OR NOT Reason

Po eksploracji groovowych reinterpretacji i słonecznych wpływów, francuskie trio Tasty Or Not zmienia biegi i tworzy o wiele bardziej miejski klimat swoim nowym singlem 'Reason’. Nadal czerpiąc z klubowego DNA, które definiuje projekt, trio dostarcza bardziej wciągającą, szykowną, niemal kinową produkcję, w której muzyka house jest zabarwiona analogowymi teksturami i syntezatorami o zdecydowanie uzależniającym brzmieniu.

Tasty or Not to nowe francuskie trio grające muzykę afro house, w którego skład wchodzą trzej utalentowani Artyści z głęboką pasją do rytmu i beatów. Tasty or Not wnosi do gatunku afro house unikalną energię i klimat. Z dwoma członkami, którzy koncertowali już z dużym Artystą, a trzeci jest obecnie związany kontraktem z dużym wydawnictwem, grupa szybko przykuła uwagę branży muzycznej. Ich utwory były wspierane przez takie znane nazwiska jak Keinemusik, Black Coffee, HUGEL i Francis Mercier. Ich innowacyjne wersje również odcisnęły swoje piętno, dwukrotnie plasując się na liście przebojów Afro House na Hypeddicie – na drugim i trzynastym miejscu. Tasty or Not jest jeszcze w powijakach, a ich droga zapowiada się równie ekscytująco, co ich beaty. Bądźcie na bieżąco z ich najnowszymi utworami.

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.