Dziś w Liście 4 nowości, najlepiej zadebiuwał singiel Taylor Swift, mamy też 4 pechowe tytuły, poza zestawieniem Bryska, Wiktoria Kida z Księgą Żywiołów, Maryla Rodowicz z Krzysztofem Zalewski i Gromee ze Stephenem Puthem. W czołówce zmiany, ale Jedynka ani drgnie!

40. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden

39. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia

38. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

37. KAŚKA SOCHACKA Pokoje

36. LADY PANK Obok

35. PSZONA Zły

34. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

33. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone

32. JULIA POŚNIK Why Why Why

31. LADY GAGA The Dead Dance

30. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me

29. IGO Bruce

28. KATSEYE Gabriela

27. RED LIME 365 Dni

26. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

25. DJO End Of Beginning

24. MICHAEL SCHULTE 5AM

23. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

22. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

21. BENSONE BOONE Mr Electric Blue

20. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

19. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej

18. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę

17. DAMIANO DAVID The First Time

16. SHAKIRA Zoo

15. NICK JONAS Gut Punch

14. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

13. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

12. LOI Red Eyes

11. TAYLOR SWIFT Opalite

10. ANIA KARWAN W To Mi Graj

9. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy

8. BLANKA Memories

7. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

6. MACIEJ SKIBA Setny Raz

5. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

4. BRUNO MARS I Just Might

3. RAYE Where Is My Husband

2. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

1. YEARBOOX Graceland

