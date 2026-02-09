W tym tygodniu premierowe utwory zaprezentują: Dominik Dudek, VIX.Nz Tabbem, Nita, Olivia Dean i Sam Feldt z pryzjaciółmi.

DOMINIK DUDEKbMoże Wolniej

Najnowszy singiel Dominika Dudka to nie tylko pochwała idei slow life, ale przede wszystkim zaproszenie do zatrzymania się i bycia bardziej 'tu i teraz’. Artysta znany z hitów 'Od Kiedy Jesteś’ oraz 'Hold the Light’ tym razem prezentuje się w znacznie bardziej refleksyjnej, intymnej odsłonie. Choć Dominik nie rezygnuje z charakterystycznych dla siebie melodyjnych refrenów i chwytliwych zwrotek, w nowym utworze kieruje uwagę na problem wyjątkowo aktualny dla młodego pokolenia — zagubienie w narracji work-life balance oraz presję nieustannego pędu. W swojej opowieści zachęca, by choć na chwilę porzucić sprawy uznawane za pozornie istotne (praca, kariera) i skierować uwagę do wewnątrz — ku sercu i własnym emocjom.

Życie w ciągłym pośpiechu, pozbawione refleksji i doceniania drobnych momentów, coraz częściej prowadzi do wypalenia, problemów natury psychicznej oraz zwątpienia w siebie. Dominik Dudek opiera swoją narrację na osobistych doświadczeniach — wielokrotnie otwarcie mówił o zmaganiach z depresją oraz poszukiwaniu sensu i równowagi w życiu. W 'Może Wolniej’ Artysta zachęca do odłączenia się od zewnętrznych bodźców i spotkania z samym sobą.

– Sam bardzo potrzebowałem kogoś, kto wlałby we mnie odrobinę nadziei. Dziś mogę się nią dzielić — mówi Dudek.

Utwór 'Może Wolniej’ powstał we współpracy z Mimi Wydrzyńską. Jak zdradza Artysta, proces twórczy był wyjątkowy.

– Wynajęliśmy dom z dala od wszystkiego i zamknęliśmy się tam na tydzień. Totalne wyciszenie i samotność, z dala od pędzącej Warszawy, pozwoliły mi zupełnie inaczej spojrzeć na życie. Wtedy naprawdę pozwoliłem sobie na 'może wolniej’.

W ramach promocji singla Dominik aktywnie angażuje swoich odbiorców w mediach społecznościowych. Zachęca fanów do nagrywania krótkich filmów z refrenem utworu oraz autorskimi, niekoniecznie profesjonalnymi choreografiami tanecznymi. W zamian oferuje dodanie do grona 'bliskich znajomych’ oraz otwartą przestrzeń do rozmów — o emocjach, refleksjach i doświadczeniach związanych z pędem codziennego życia.

VIX.N; TABB A nuż

Vix.N oraz jeden z najbardziej cenionych polskich producentów muzycznych TABB łączą siły w wyjątkowym projekcie zatytułowanym 'Światłocienie EP’. To materiał, który eksploruje kontrasty: pomiędzy energią a refleksją, światłem a cieniem, siłą a wrażliwością.Projekt przynosi świeże, nowoczesne brzmienie zbudowane na fundamencie organicznej produkcji i mocnych melodii, w których pobrzmiewa pop, hip-hopowe korzenie oraz gitarowy puls. Każdy utwór jest osobną historią, osadzoną w emocjach, doświadczeniach i obserwacjach rzeczywistości.

– Chciałem zrobić projekt z charakterem, który będzie osadzony na stylistyce i brzmieniu, które jest mi bliskie – retro vibe – mówi Vix.N.

– Zależało mi, żeby uchwycić energię Vixa i przełożyć ją na melodie, które żyją w głowie. To album szczery, mocny i bardzo osobisty – dodaje TABB.

’Światłocienie EP’ to dowód artystycznej dojrzałości Vix.N – jego charakterystyczny styl, obecność na scenie i narracja tekstowa zyskują tu zupełnie nowy wymiar. TABB, znany z pracy z największymi nazwiskami polskiej sceny (m.in. Grzegorzem Hyżym, Sylwią Grzeszczak, Sound’n’Grace i Sarsą), otwiera dla artysty przestrzeń pełną brzmieniowej głębi i emocji.

Kolejnym singlem promującym EP-kę jest piosenka 'A Nuż’.

NITA Dla Zasady

Artystka otwierając kolejny rozdział w swojej dyskografii rozpoczęła pracę z nowymi producentami odpowiedzialnymi między innymi za ostatnie hity Zalii, Mroza, sanah czy Wiktora Dyduły. Przefarbowała się też na blond i całkowicie przebudowała team odpowiedzialny za jej muzyczną karierę.

– Myśląc o nowej płycie, podczas procesu twórczego szukałam w sobie czegoś do bólu pierwotnie mojego, dźwięków które ukształtowały to kim jestem teraz, jaki mam styl i sposób bycia. Po kilku sesjach nagraniowych zdałam sobie sprawę, że mój punkt odniesienia w melodiach, które piszę czy w brzmieniach, które mi się podobają, stanowi de facto mój rok urodzenia. Ta magiczna liczba '2000′ nieświadomie była motywem przewodnim wszystkiego nad czym pracowałam w ostatnim czasie.

Utwór 'Dla Zasady’ opowiada o ograniczeniach – przede wszystkim tych narastających w swojej głowie; o klatce zbudowanej z oczekiwań, cudzych interpretacji i ról, które z czasem przestają być nasze. O milczeniu, zakładaniu tarczy i o tym, jak łatwo zgubić siebie, kiedy za bardzo starasz się grać w czyjąś grę i ulegać czyimś normom i ustalonym zasadom.

OLIVIA DEAN So Easy (To Fall In Love)

Choć Olivia dla wielu jest odkryciem ostatnich miesięcy, warto przypomnieć, że Artystka wyraźnie zaznaczyła się na scenie już debiutanckim albumem 'Messy’ z 2023 r. Płyta została nominowana do prestiżowej Mercury Prize oraz otrzymała trzy nominacje do BRIT Awards, a muzyka Olivii spotkała się z szerokim uznaniem krytyków, umacniając jej pozycję jako jednej z najbardziej fascynujących artystek brytyjskiej sceny muzycznej o globalnym zasięgu.

Jej długo wyczekiwany tegoroczny drugi album – 'The Art of Loving’, zadebiutował na pierwszym miejscu list sprzedaży m. in. w UK i Australii, zdobywając Top 10 w kilkunastu innych krajach, w tym w USA, Kanadzie, Niemczech oraz Polsce. Pełen charakterystycznego ciepła, szczerości i lirycznej wrażliwości album jest studium uniwersalnego języka miłości w całej jego różnorodności i intensywności. Olivia w mistrzowski sposób uchwyciła pełne spektrum ludzkich emocji – radość, wolność, poddanie, ból, wiarę i żałobę – z właściwą sobie lekkością, wdziękiem i nieodpartą muzykalnością.

Rok 2025 przyniósł jej historyczne osiągnięcie – Olivia została pierwszą Brytyjką od czasów Adele, która jednocześnie zdobyła #1 na liście albumów i singli (z utworem 'Man I Need’). Już 30 maja zakochacie się w niej na żywo. Artystka będzie headlinerką drugiego dnia Orange Warsaw Festivalu. Artystka wystąpi na Torze Wyścigów Konnych Służewiec 30 maja.

SAM FELDT; MC4D; VIZE; ALOE BLACK Hey Son

Uznany holenderski DJ i producent Sam Feldt łączy siły z Vizem i właścicielem wspaniałego głosu – Aloe Blacc’iem w elektryzującym nowym singlu 'Hey Son’.

