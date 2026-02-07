W dzisiejszym zestawieniu 4 nowości, spektakularnie zadebiutowała Taylor Swift, poza Listą Bryska, Wiktoria Kida z Księgą Żywiołów, Maryla Rodowicz z Krzysztofem Zalewskim i Gromee ze Stephenem Puthem. Jedynka ani dgrnie!
40. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden
39. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia
38. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
37. KAŚKA SOCHACKA Pokoje
36. LADY PANK Obok
35. PSZONA Zły
34. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
33. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
32. JULIA POŚNIK Why Why Why
31. LADY GAGA The Dead Dance
30. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me
29. IGO Bruce
28. KATSEYE Gabriela
27. RED LIME 365 Dni
26. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
25. DJO End Of Beginning
24. MICHAEL SCHULTE 5AM
23. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
22. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
21. BENSONE BOONE Mr Electric Blue
20. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
19. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej
18. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę
17. DAMIANO DAVID The First Time
16. SHAKIRA Zoo
15. NICK JONASGut Punch
14. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
13. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
12. LOI Red Eyes
11. TAYLOR SWIFT Opalite
10. ANIA KARWAN W To Mi Graj
9. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy
8. BLANKA Memories
7. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
6. MACIEJ SKIBA Setny Raz
5. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć
4. BRUNO MARS I Just Might
3. RAYE Where Is My Husband
2. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
1. YEARBOOX Graceland
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.