Nowy miesiąc rozpoczynamy kolejnymi premierami, w rolach głównych – Smolasty z IMI i Jonatanem, Julia Pośnik, Shakira, Taylor Swift i DJO.

SMOLASTY; IMI; JONATAN Póki Mam Ciebie

Jeden z najciekawszych muzycznych duetów tego roku nie schodzi z ust fanów już od Sylwestra! Smolasty zaprasza do współpracy utalentowaną wokalistkę IMI, a ich pierwszy wspólny singiel 'Póki Mam Ciebie’ to utwór o miłości tak silnej, że przetrwa wszystko – i słuchacze już nie mogą o nim przestać mówić.

Po kilku spektakularnych kolaboracjach z różnymi artystami oraz głośnym projekcie z Oliwką Brazil, 730 Huncho, Smolasty ponownie sięga po świeżą energię i osobowość, z którą tworzy coś zupełnie nowego. Tym razem jego partnerką jest IMI – wokalistka, której niezwykły, emocjonalny głos świetnie kontrastuje z charakterystycznym stylem Smolastego.

Nowy singiel 'Póki Mam Ciebie’ zanurza się w tematyce miłości i oddania – takiej, która nie boi się czasu, przeciwności ani samotnych nocy. To piosenka, która łączy nowoczesne brzmienie z melodyjną czułością, zachęcającą do powrotów i wspólnych refleksji.

Producentem numeru jest sam Jonatan, co tylko potęguje poziom oczekiwań i daje pewność, że nie jest to kolejny 'zwykły’ pop-R&Bowy kawałek, ale kompozycja o indywidualnym charakterze i emocjonalnej głębi.

JULIA POŚNIK Why Why Why

– Piosenka jest dla wszystkich tych, którzy chcą wejść w Nowy Rok z nową energią; dla osób, które mają ze sobą duży bagaż doświadczeń i emocji, i pragną wyrwać się z uporczywych schematów. 'WHY WHY WHY’ jest po to, aby odciągnąć myśli od tego, co nam nie służy, zmotywować się i spojrzeć na romantyczną relację z realnej perspektywy, a nie tej idealizującej drugą połówkę. Piosenka ma dać pozytywnego kopa – kobietom, mężczyznom, aby mogli zacząć ten Nowy Rok z na maxa dużym powerem – mówi Julia.

’WHY WHY WHY’ to energetyczny, podrywający do tańca, podnoszący na duchu pop. Napisany i wykonany w całości w języku angielskim numer idzie w ślady wcześniejszegosingla z wytwórni Def Jam Recordings Poland, czyli LATE NIGHT (Def Jam World Tour). 'WHY WHY WHY’ został wyprodukowany przez Mighty Mike’a, który ma na swoim konciewspółpracę m.in. przy singlach takich artystów jak Lana Del Rey, The Neighbourhood, Dua Lipa czy Carly Rae Jepsen.

Utwór znalazł się na 4. europejskich playlistach New Music Friday w Spotify. Na New Music Friday Polska 'WHY WHY WHY’ wylądowało na 5. miejscu.

SHAKIRA Zoo

W internecie pojawił się klip do 'Zoo’, oryginalnej piosenki Shakiry, promującej nadchodzącą produkcję Walt Disney Animation Studios 'Zwierzogród 2′. Podobnie jak w przypadku pierwszej części, w 'Zwierzogrodzie 2′ gwiazda ponownie użyczyła głosu postaci Gazelli.

Shakira wystąpiła w teledysku w kilku stylizacjach inspirowanych Gazelle oraz filmem. W teledysku zobaczymy zarówno gwiazdę, jak i licznych bohaterów 'Zwierzogrodu 2′, w tym Gazellę, Judy i Nicka. Wyreżyserowany przez Hannah Lux Davis teledysk rozgrywa się w kilku miejscach znanych z filmu, dając widzom przedsmak tego, co czeka ich w kinach.

Muzykę i słowa do 'Zoo’ napisali Ed Sheeran, Blake Slatkin i Shakira. Za produkcję odpowiadają Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira i Ed Sheeran.

Ścieżkę dźwiękową do 'Zwierzogrodu 2′ skomponował laureat Oscara Michael Giacchino.

TAYLOR SWIFT Opalite

’Opalite’ to piosenka z 12 albumu Taylor 'The Life Of A Showgirl’, który miał premierę w 2025 roku. To miłosny song o budowaniu szczęścia. Taylor napisała i wyprodukowała ten tytuł wspólnie ze szwedzkimi songwirterami – Maxem Martinem i Shellback.

DJO End Of Beginning

Djo to projekt muzyczny aktora, producenta, autora tekstów Joe Keery’ego, znanego z pracy w przebojowych produkcjach, takich jak 'Stranger Things’ i 'Fargo’.

W przełomowym dla Djo 2024 roku, utwór 'End of Beginning’ odniósł sukces na całym świecie. Utwór osiągnął pierwszą pozycję na liście przebojów Spotify i był szóstą najczęściej odtwarzaną piosenką na świecie w 2024 roku, z 1,5 miliardem odtworzeń i ponad 60 miliardami wyświetleń na Tik-Toku. Piosenka trafiła na listy przebojów w 41 krajach, zdobywając również wiele platynowych i złotych płyt w kategorii singiel. „End of Beginning” osiągnął 11 miejsce na liście Billboard Hot 100, znalazł się w pierwszej dziesiątce Alternative Radio i na 12-tym miejscu w Top 40.

Joe Keery jest najbardziej znany ze swoich ról aktorskich, ale muzykę zaczął tworzyć już jako nastolatek, a następnie dołączył do rockowego zespołu Post Animal z Chicago. W 2019, już pod pseudonimem Djo, wydał swój pierwszy album, 'Twenty Twenty’. W 2022 ukazało się jego drugie wydawnictwo zatytułowane 'DECIDE’. Materiał spotkał się z uznaniem krytyków i był promowany występami na najważniejszych amerykańskich festiwalach, takich jak Lollapalooza.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.