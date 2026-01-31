Nowe notowanie, nowe niespodzianki! W kolejce 2 nowości, najlepsze otwarcie ma na koncie Damiano David, poza zestawieniem Swedish Hous Mafia i Dawid Kwiatkowski, mamy też nowego lidera!

40. BRYSKA Zostałeś

39. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja

38. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)

37. LADY PANK Obok

36. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

35. PSZONA Zły

34. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS

33. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden

32. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

31. KATSEYE Gabriela

30. KAŚKA SOCHACKA Pokoje

29. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej

28. LADY GAGA The Dead Dance

27. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia

26. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone

25. MICHAEL SCHULTE 5AM

24. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

23. BENSONE BOONE Mr Electric Blue

22. IGO Bruce

21. RED LIME 365 Dni

20. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

19. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

18. DAMIANO DAVID The First Time

17. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

16. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę

15. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me

14. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy

13. MACIEJ SKIBA Setny Raz

12. ANIA KARWAN W To Mi Graj

11. BLANKA Memories

10. BRUNO MARS I Just Might

9. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

8. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

7. NICK JONAS Gut Punch

6. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

5. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

4. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

3. LOI Red Eyes

2. RAYE Where Is My Husband

1. YEARBOOX Graceland

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.