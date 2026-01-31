Nowe notowanie, nowe niespodzianki! W kolejce 2 nowości, najlepsze otwarcie ma na koncie Damiano David, poza zestawieniem Swedish Hous Mafia i Dawid Kwiatkowski, mamy też nowego lidera!
40. BRYSKA Zostałeś
39. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja
38. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)
37. LADY PANK Obok
36. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
35. PSZONA Zły
34. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS
33. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden
32. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
31. KATSEYE Gabriela
30. KAŚKA SOCHACKA Pokoje
29. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej
28. LADY GAGA The Dead Dance
27. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia
26. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
25. MICHAEL SCHULTE 5AM
24. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
23. BENSONE BOONE Mr Electric Blue
22. IGO Bruce
21. RED LIME 365 Dni
20. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
19. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
18. DAMIANO DAVID The First Time
17. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
16. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę
15. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me
14. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy
13. MACIEJ SKIBA Setny Raz
12. ANIA KARWAN W To Mi Graj
11. BLANKA Memories
10. BRUNO MARS I Just Might
9. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć
8. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
7. NICK JONAS Gut Punch
6. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
5. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
4. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
3. LOI Red Eyes
2. RAYE Where Is My Husband
1. YEARBOOX Graceland
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.