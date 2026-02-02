Remont zielonogórskiego deptaka coraz bliżej. Jak zapowiadają władze miasta, 6 lutego w Zielonej Górze ma się odbyć podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego pochodzi dofinansowanie na, m.in. prace w śródmieściu.

– Kwota to ponad 80 milionów złotych – mówił na antenie Radia Zielona Góra Marcin Pabierowski, prezydent miasta:

Na czas remontu należy spodziewać się utrudnień. Prace będą się toczyć także podczas Winobrania, dlatego zajdą zmiany w organizacji jarmarku:

W ramach projektu rewitalizacji doczekają się także 4 parki: Piastowski, Św. Trójcy przy rondzie PCK, Smoczy przy ul. Harcerskiej oraz Pod Gwiazdami przy Wieży Braniborskiej. Marcin Pabierowski był gościem Rozmowy o 9.00.