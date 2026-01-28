Kryminał za karmę dla zwierząt. W gorzowskim schronisku odbyła się „Premiera z sercem” pisarza Marcela Mossa.

Gorzowianie mieli dzisiaj wyjątkową okazję, by spotkać jednego z najpopularniejszych polskich autorów kryminałów, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla zwierząt. W schronisku „Azorki” pojawił się Marcel Moss, który w zamian za dostarczenie do placówki karmy oferował darczyńcom swoją najnowszą książkę pt. „Schron” wraz z autografem. Wszystko dlatego, że jeden z głównych bohaterów kryminału, czyli pies Terror, został adoptowany właśnie z tego schroniska – opowiada autor.

Już na samym początku akcji w schronisku pojawili się pierwsi gorzowianie. „Cieszymy się z tego wydarzenia” przyznali.

Takie akcje to przede wszystkim realna pomoc dla schroniska, które szczególnie w okresie zimowym potrzebuje największego wsparcia – mówi Karolina Mroczkowska ze Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Azyl”, zarządzającego schroniskiem.

Na darczyńców czeka aż 100 egzemplarzy książki – akcja będzie trwała aż do wyczerpania zapasów, a to oznacza, że jeszcze przez kilka dni mieszkańcy mogą przynosić do gorzowskiego schroniska wysokiej jakości karmę za którą otrzymają podpisany kryminał.