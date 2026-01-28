Dwóch mężczyzn wylało śmierdzący płyn w salonie fryzjerskim przy ul. Mieszka I. To substancja do odstraszania dzików – informuje dyżurny gorzowskiej straży pożarnej. Na miejsce wyjechały trzy zastępy straży pożarnej i policja. – Sprawdzamy, czy występuje zagrożenie – poinformował mł. asp. Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskich strażaków:

Teren wokół salonu został odgrodzony taśmą i zabezpieczony. Gorzowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o rozlanej substancji. Jak informuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz- Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i nie zastali wskazanych osób, które miały to zrobić. Jeżeli właścicielka lokalu złoży zawiadomienie, policjanci będą prowadzić działania w tej sprawie.

W związku z akcją służb przez pewien czas nie jeździły tramwaje na trasie Centrum-Piaski. Komunikacja miejska została już przywrócona.