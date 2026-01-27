Dieta a wygląd twarzy – czy odżywianie wpływa na skórę? Czy samo picie wody nawilży skórę „od środka’? Jakie składniki w pożywieniu wpływają na nasz wygląd?

Czy styl życia odbija się na twarzy? Na te oraz inne pytania odpowie Anita Zapolska-|Górniak ekspertka z zakresu pielęgnacji twarzy i trenerka beauty.