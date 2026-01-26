W tym tygodniu nowe nagrania Sidneya Polaka i duetem BNDK, braci Kacperczyk z Vito, Voo Voo, Damiano Davida i Agnes.

SIDNEY POLAK; BNDK Jestem z Polski

Sidney Polak powraca we wspólnym singlu z duetem BNDK (Gabor i Jan Benedek).

’Jestem z Polski’ to energetyczny, gitarowy utwór inspirowany rockiem lat 80. Jest to pozytywna, niewykluczająca piosenka o silnych uczuciach łączących Polaków z całego świata skierowanych do kraju, podkreślająca dumę z pochodzenia bez patosu i podziałów.

Wokalne połączenie Gabora i Sidneya pokazuje międzypokoleniową uniwersalność tekstu, a rockowa kompozycja Jana Benedeka, tylko wzmacnia przekaz. Utwór jest pierwszym singlem z czwartego albumu Sidneya Polaka.

KACPERCZYK; VITO BAMBINO Mam Talent

’Mam Talent’ to zdecydowanie jeden z najlepiej przyjętych utwór na najnowszym, czwartym albumie braci Kacperczyk zatytułowanym 'Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk’, którego premiera odbyła się pod koniec października ub. roku. Na swoim czwartym krążku duet z Lublina po raz pierwszy zaprosił do współpracy Vito Bambino.

Utwór jest szczerą opowieścią o relacji opartej na autentyczności, a nie na pozorach i ocenianiu. Autorzy dają sprzeciw wobec udawania, presji wizerunku i 'gry pod publikę’, akcentując wartość prawdziwych emocji. Refren symbolicznie odcina się od formuły rywalizacji, stawiając na bliskość, zaufanie i akceptację 'bez makijażu’. Całość tworzy intymny, ale jednocześnie przebojowy i odważny manifest szczerości w świecie pełnym filtrów i ocen.

Będzie to zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych numerów podczas koncertów braci Kacperczyk w 2026 roku!

VOO VOO Ulatam

Trudno znaleźć zespół podobny do Voo Voo, który od lat jest synonimem muzycznego kunsztu, a zarazem wciąż poszukuje i nie daje się wpisać w sztywne ramy podziałów gatunkowych. Improwizacja muzyczna połączona z bezpretensjonalną zabawą słowem i metaforami to nie tylko znak rozpoznawczy składu, ale też gwarancja zaskakującego, poruszającego wydarzenia muzycznego.

’Ulatam’ to drugi singiel zespołu Voo Voo zapowiadający nadchodzący album grupy. Energetyczny utwór z wyraźnym nerwem i charakterystyczną dla Wojciecha Waglewskiego ironią, w którym poetycki tekst spotyka się z pulsującą, gitarową dynamiką. Utwór balansuje między buntem a nadzieją, pozostawiając słuchacza z pytaniem o kierunek – bez łatwych odpowiedzi, za to z charakterystyczną dla Voo Voo energią i wolnością interpretacji.

Wraz z publikacją singla startuje preorder albumu Dźwięczność’, którego premiera zapowiedziana jest na 20 marca 2026 roku.

DAMIANO DAVID The First Time

Uznany włoski wokalista i autor tekstów Damiano David wydał Funny Little Fears (Dreams) – nową edycję albumu zawierającą pięć zupełnie nowych utworów, które są wyjątkowym prezentem dla fanów, podarowanym przez Artystę tuż przed rozpoczęciem jego pierwszej światowej trasy koncertowej.

Ogłaszając niespodziewaną premierę na swoich kanałach społecznościowych, Damiano powiedział:

– Zamieniłem swoje lęki w marzenia. To mój prezent dla was i dla wszystkich, którzy dołączą do mnie na trasie.

Damiano transmitował na żywo na TikToku siedem utworów z pierwszego koncertu trasy, który odbył się w Warszawie. Transmisja zawierała trzy utwory z rozszerzonej wersji: 'Mysterious Girl’, 'Cinnamon’, a także ulubione przez fanów: 'Born With A Broken Heart’, 'The First Time’, 'Voices’, cover utworu Chappell Roan 'Pink Pony Club’ oraz nowy singiel 'Talk To Me’. Fani na całym świecie mieli okazję usłyszeć nowe utwory kilka godzin przed ich oficjalną premierą.

Album 'Funny Little Fears’ zgromadził już ponad 800 milionów streamów na całym świecie i otrzymał status złotej płyty we Francji, Polsce i Włoszech. Dzięki 'Funny Little Fears (Dreams)’, Damiano umacnia swoją pozycję jako jednej z najbardziej odważnych i dynamicznych postaci współczesnej muzyki.

AGNES Wake Up

Artystka promuje krążek singlem 'Wake Up’. Agnes zrzuca starą skórę i z impetem zanurza się w chaosie swojego nowego, wyczekiwanego albumu 'Beautiful Madness’. Następca nagrodzonego szwedzkim odpowiednikiem Grammy 'Magic Still Exists’ ukaże się 23 stycznia. Album jest odważnym krokiem w stronę poznania samej siebie. Do znanych już słuchaczom singli 'Balenciaga Covered Eyes’, 'Milk’ oraz 'Ego’ dołączył następny – 'Wake Up’.

Wchodząc w świat 'Beautiful Madness’, Agnes pokazuje całą bogatą muzyczną drogą, którą przeszła – od nastoletniego popowego fenomenu po nagradzaną songwriterkę i ikonę stylu. Najbardziej przełomowa podróż dokonała się jednak w niej samej.

’Beautiful Madness’ to coś więcej niż tytuł albumu – to esencja doświadczeń Agnes z ostatnich lat. To, co zaczęło się jako pomysł na piosenkę, szybko urosło do rangi idei obejmującej duszę całego wydawnictwa. 'Beautiful Madness’ jest pełne sprzeczności sprzeczności, pokazując jednocześnie siłę i wrażliwość oraz odpuszczając pogoń za perfekcją.

– Zdałam sobie sprawę, że prawdziwe życie tętni właśnie w sprzecznościach, w szaleństwie i niedokończonych sprawach. Można być jednocześnie egoistycznym i kochającym. Brzydkim i pięknym. Zarozumiałym i pokornym. Wszystko mieści się w jednym człowieku – żyje w nim i działa równocześnie. Tym właśnie jest 'Beautiful Madness’ – mówi Agnes, dodając: – Życie to piękne szaleństwo i dopiero gdy przestajemy gonić za perfekcją, zaczynają dziać się naprawdę interesujące rzeczy.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.