Mieszkańcy terenów przygranicznych zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej, sprzeciwiają się budowie nowego poligonu wojskowego w Kopciowie na Litwie. O godz. 11 rozpocząć ma się protest mieszkańców Kopciowa przeciwko tej inwestycji. Udział w manifestacji zapowiedzieli też Polacy z Sejneńszczyzny.

Zdaniem ekspertów, poligon usytuowany w takim miejscu może być kluczowy dla rozbudowy obrony wschodniej flanki NATO.

– Można zrozumieć obawy lokalnych przedsiębiorców, ale taki poligon jest bardzo istotnym sygnałem dla Rosji i Białorusi – mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski z uniwersytetu w Białymstoku:

Profesor Daniel Boćkowski dodaje, że obecność poligonu w tym miejscu oznacza, że poważnie traktujemy ten kluczowy obszar:

Planowo poligon ma obejmować około 14 tysięcy hektarów w okolicy Litewskiej miejscowości Kopiciowo.