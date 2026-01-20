Siatkarki Art Wind Świtu Drzonków AZS UZ zostały mistrzyniami województwa lubuskiego juniorek.

W rozgrywkach uczestniczyły zaledwie dwa zespoły – zielonogórzanki oraz UKS Set Gorzów – dlatego zwycięską drużynę wyłoniły cztery spotkania, po dwa w każdym z miast. Wszystkie pojedynki Świt pewnie wygrał po 3:0. Jednocześnie obie ekipy mają zapewniony udział w 1/4 finału Mistrzostw Polski.

O meczach, sytuacji okrojonej lubuskiej ligi oraz planach na szczebel centralny mówi trener Świtu, Wiktor Zasowski: