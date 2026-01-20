Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, wraz z partnerami z Polski i Niemiec zakończył realizację trzyletniego projektu pod nazwą „Razem silniejsi! Wspólne zarządzanie kryzysowe na pograniczu polsko-niemieckim”.

– Projekt miał charakter pionierski, bo nigdy na lubusko-brandenburskim pograniczu działań o takim charakterze nie było – mówi Izabela Pantkowska, dyrektorka biura euroregionu w Gubinie.

Już dziś w niemieckim biurze euroregionu w Guben podpisane zostanie porozumienie dotyczące realizacji projektu. Podpisy złożą przedstawicie euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, powiatów krośnieńskiego i Spree-Neisse, oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.