W miniony piątek w Zielonej Górze – Drzonkowie rok 2025 podsumowało Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start Zielona Góra.

Sportowcy tego klubu zdobyli w minionym roku aż 112 medali na imprezach mistrzowskich w kraju i za granicą.

Jednym z najbardziej „medalodajnych” sportowców w tym roku był parapływak Kacper Sadkowski, który m.in. zdobył w sumie 9 złotych medali na mistrzostwch Polski juniorów w Kaliszu i Bydgoszczy.

Do tego dorzucił 3 złote medal na otwartych mistrzostwach Niemiec, a brał też udział w Pucharze Świata we Włoszech czy Europejckich Igrzyskach Paralimpijskich w Turcji.

Nie było go w piątek na podsumowaniu roku, była za to jego trenerka – Katarzyna Bubienko.

Radio Zachód rozmawiało z nią o jej podopiecznym, który na co dzień trenuje w Świebodzinie w klubie Totis Viribus, a także o samym klubie…