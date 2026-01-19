W minioną sobotę, w kolejnym meczu II ligi koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket Gorzów wygrali we Wrocławiu z rezerwami Śląska 112:74.

Najwięcej punktów dla gorzowskiej drużyny – 22 – zdobył powracający po prawie dwuletniej przerwie na boisko 42-letni Jakub Dłoniak.

Przed lubuskimi derbami w tabeli II ligi wyżej są Gorzowianie, którzy z bilansem 11-8 zajmują piąte miejsce w tabeli grupy D, natomiast Zielonogórzanie plasują się na 14. lokacie z bilansem 6-11. W minionej kolejce SKM pokonał na wyjeździe Wiarę Lecha Poznań 85:72.

Kamil Olejnik z SKM-u tak mówi o ekipie z Gorzowa:

Mecz EIG CEZiB Kangoo Basket z REWE digital Poland SKM-em Zastalem Zielona Góra rozegrany zostanie we wtorek (20 stycznia) w hali CEZiB przy ul. Warszawskiej w Gorzowie. Początek spotkania o godz. 20:00.