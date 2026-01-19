Siatkarze Asa Słubice pokonali u siebie Osiński-Trans AZS UZ Zielona Góra 3:0 w meczu na szczycie lubuskiej III ligi.

W poszczególnych setach gospodarze wygrali do 20, 23 i 16. Dzięki temu słubiczanie zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli po fazie zasadniczej, bowiem na dwie kolejki przed końcem mają siedem punktów przewagi nad drugim AZS-em.

O meczu opowiada szkoleniowiec Asa, Stanisław Szablewski:

Problemy AZS-u, o których mówił trener Szablewski wynikają głównie z licznych urazów. Szerzej o sytuacji mówi sternik Akademików, Adrian Buchowski: