Koszykarze Basket 4 Kids Zielona Góra zajęli drugie miejsce w turnieju Środkowoeuropejskiej Ligi Młodzieżowej CEYBL U16 w słowackim Pezinoku. Tym samym objęli prowadzenie w klasyfikacji generalnej i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego.

Lubuska drużyna wróciła ze Słowacji z bilansem 4-1. Podopieczni trenera Rafała Rajewicza wygrali z Academy NH Ostrawa 65:55, BK Pezinok 77:69, Lublinianką KUL 99:54 oraz z niemieckim ESV Ingolstadt Ringsee 105:48. Basket 4 Kids przegrał jedynie z Dynamem Bratysława 74:86 i to tego meczu najbardziej żałuje szkoleniowiec Zielonogórzan: